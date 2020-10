Jonathan Montenegro reveló momentos oscuros que vivió en Menudo

El estreno de la serie Súbete a mi moto, que según sus productores cuenta la historia de Menudo, provocó la molestia de varios exintegrantes del grupo.

René Farrait y Ray Reyes fueron de los primeros en criticar la producción. Ahora es el venezolano Jonathan Montenegro quien revela su experiencia en la agrupación y se une a las críticas de Farrait y Reyes.

Según reseña Infobae, Montenegro contó en el programa mexicano Ventaneando que presenció situaciones de violencia durante su paso en el grupo.

Momentos de violencias

“Cuando uno es niño, uno no está claro de cuáles son sus derechos. Presencié gritos y momentos violentos con alguno de los integrantes de mi generación; yo lo vi, nadie me lo contó”, comentó el también actor.

“Recuerdo una noche que tuve que encerrarme en el baño porque vi cómo mi otro compañero fue golpeado por una tontería… ese fue mi primer momento de mucho miedo, de mucho temor porque tenía tan sólo 11 años”, dijo el criollo, que ganó fama luego en la pantalla chica nacional.

La anécdota confirma el rumor de años de que Edgardo Díaz, el creador y mánager de Menudo, usaba la violencia física como medida de disciplina.

El artista también habló de abusos que llegaron a arriesgar su salud con el objetivo de cumplir compromisos laborales.

“Hubo situaciones que no eran justificables, como por ejemplo, yo tuve hepatitis y tuve que trabajar igual enfermo”, contó. “Entendemos perfectamente que el hígado se te puede explotar si no tomas las medidas respectivas, pero también a su vez comprendía que teníamos una agenda muy importante que no podías detener”.

Supuestos abusos sexuales

El venezolano confiesa que eso lo tenía siempre en una disyuntiva entre la salud y la responsabilidad profesional. “Teníamos que trabajar en muchas ocasiones indispuestos porque nuestra salud estaba delicada”, agregó.

Con relación a los supuestos abusos sexuales dentro del grupo, algo sobre lo que se ha especulado durante años, aseguró que nunca presenció nada. El intérprete admite, eso sí, que llegó a escuchar rumores del tema.