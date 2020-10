Karol Sevilla, protagonista de ‘Soy Luna’, abandona su próxima serie de forma polémica #españa

Karol Sevilla saltó a la fama gracias a su papel de Luna Valente en la serie ‘Soy Luna’, todo un fenómeno de Disney Channel. Atrás quedó ese papel y la mexicana continúa con su carrera como actriz y cantante, por lo que no ha dejado de trabajar. Su próximo proyecto era la serie ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, pero ha decidido cancelar su participación, aunque ese adiós ha sido polémico.

En una entrevista con la periodista Maxime Woodside en el programa ‘Todo para la mujer’, el productor explicó lo sucedido. En el papel, Karol interpretaría a la pareja de Emilio Osorio, hijo del productor. «Karol Sevilla no va y no fue un termino agradable el que tuve con ella. La semana pasada me mandó un emisario a decirme que se bajaba del proyecto, algo que no me gustó mucho», dijo Emilio Osorio en la entrevista.

Preguntado por el papel que interpretaría, Juan aseguró que era «muy bonito y ustedes lo van a ver, pero debe ser que tiene muchos compromisos». Apuntó que podría deberse todo a que no era la protagonista absoluta de la novela: «Es muy difícil cuando estás en la etapa de cantante y bueno en la novela no hay protagonismos, sino un grupo de actores que hacen equipo».

Para cubrir la baja definitiva de Karol Sevilla el productor de ‘¿Qué le pasa a mi familia?’ ya anunció que cuenta con la participación de otra actriz. Daniela Ordaz, novia de Emilio Osorio (hijo del productor y protagonista de la serie) es la elegida para interpretar este nuevo papel. Daniela es la hija de la también actriz Daniela Castro y de Gustavo Díaz Ordaz III, el nieto del expresidente de México entre los años 1964 y 1970.

La sustituta de Karol Sevilla tiene 17 años y, aunque es su debut como protagonistas, ya había trabajado junto con su madre cuando era una niña. «Estoy muy contento porque seré su padrino», decía el productor de la serie, confirmando que se encuentra feliz ante el cambio.

La actriz no dudó en contestar de manera muy elegante a los ataques. «Menos ‘hate’ y más amor» decía a sus fans en las historias de Instagram. «Estoy acostumbrada a que hablen así de mí», aclaraba. Según matizó, se encuentra centrada en su último proyecto, un nuevo champú al que ha puesto su nombre y que ya es un éxito.