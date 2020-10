La publicación que se le escapó a Cardi B que se hizo tendencia mundial

La rapera Cardi B, accidentalmente publicó una fotografía desnuda en las historias de su Instagram. Inmediatamente la fotografía fue eliminada por la artista, pero teniendo en cuenta la inmediatez de las redes sociales, todos los usuarios de la app de la camarita lograron captar el topless de la interprete.

Los denominados “morbonautas” pudieron confirmar que Cardi publicó brevemente la foto, donde se muestra acostada en un sofá y totalmente descubierta mostrando sus pechos.. Aunque la foto fue borrada rápidamente, el rapero se fue a Twitter para compartir su vergüenza.

La artista de ascendencia dominicana no dudó dar declaraciones ante su vergonzoso error. Así que acudió en Twitter para aclamar todo mediante un voice note.

“Señor, ¿por qué diablos tienes que hacerme tan estúpido y retrasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?”se quejó graciosamente en un memorándum de voz, pero como Cardi B es Cardi B, “no me voy a dar una paliza por ello”.

La interprete de “I Like” aseguró que no sintió vergüenza, pues ella antes era stripper y no le apena mostrar su cuerpo desnudo al mundo.

“Voy a desayunar y luego iré a una fiesta porque ni siquiera voy a pensar en ello”, explicó. “No voy a pensar en ello, ¿de acuerdo? No, no lo haré. No lo haré. Es lo que es. S— sucede. F— es, ni siquiera es la primera vez. Quiero decir, yo solía ser una stripper, así que lo que sea. Ay, Dios mío”., dijo