Más de 100 edificios en EEUU se iluminan por el cáncer de mama metastásico

Más de 100 edificios por todo EE.UU. se iluminaron de rosa, verde y azul este martes para celebrar el Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico, una enfermedad que en la actualidad no tiene cura y de la que fallecen unas 600.000 personas al año en todo el mundo.

Son las contundentes cifras que ofrece Metavivor, una organización que tiene el objetivo de apoyar a aquellos que sufren la enfermedad, concienciar a la sociedad y pedir más investigación científica, y que está detrás también de esta colorida iniciativa, denominada «Light Up MBC» (Ilumina el Cáncer de Mama Metastásico).

En total, han sido más de 115 edificaciones por todo el territorio estadounidense las que, al caer el sol, se han iluminado de rosa, verde y azul, los colores que representan la enfermedad.

De los 50 estados del país que han participado, el de Nueva York ha sido uno de las que más se ha volcado con la iniciativa, donde se han teñido de estos tonos el icónico One World Trade Center, la sede de Morgan Stanley, One Bryant Park, el Park Avenue Tower, la popular monumental escultura The Vessel, las oficinas de WarnerMedia y las cataratas del Niágara.

Metavivor

Con esta campaña, Metavivor trata de dar a conocer la realidad del cáncer de mama, y pone de relieve el hecho de que se estima que entre un 20 y un 30 por ciento de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en fases iniciales pasarán luego a tener una metástasis o fase cuatro, con la que tendrán que vivir el resto de sus vidas.

«Cuando mueres de cáncer de mama, mueres de cáncer de mama metastásico», subraya la organización en un comunicado, que detalla que esta enfermedad suele extenderse con mayor frecuencia a los huesos, el hígado, los pulmones y el cerebro.

«La media de supervivencia de cáncer de mama metastásico es de 2 a 3 años y no ha cambiado de manera significativa en décadas. Los avances científicos (…) no han seguido al mismo ritmo que para otro tipo de cánceres y hay una falta de conocimiento del público», agrega el texto.

El color del cáncer de mama metastásico no es sólo rosa, como es el caso de la enfermedad en sus primeras fases, sino que se ha agregado el verde y el azul puesto que afecta también a órganos vitales. EFE