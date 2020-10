Mujer se limpia la nariz con tapabocas #colombia

En redes sociales se conoció un video por medio del cual unos ciudadanos de Santa Marta, denunciaban a una mujer que sorprendieron limpiándose la nariz con varios tapabocas que vende.

En el video se puede observar como la mujer toma uno a uno, los tapabocas y se va limpiando las mucosas.

Al respecto, las autoridades locales detallaron que tras conocerse la denuncia, acudieron al sitio y le impartieron un comparendo a la mujer, por estar comercializando productos no autorizados. Así mismo, se le habría iniciado una investigación para esclarecer si estaba vendiendo tapabocas usados.

Pese a la denuncia y a las sanciones que tomaron las autoridades, la mujer manifestó que ella no vende esos tapabocas y que todos eran de su uso personal.

“Recibo mucho polvo y tengo que estar limpiándome. Yo me cuido demasiado porque trabajo en una vía pública, me coloco tres tapabocas, me los quité y cómo los iba a botar me limpie la cara con ellos y en ese momento me grabaron, no sé por qué me pusieron el comparendo”, dijo la mujer según recoge Blu Radio.