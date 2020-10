“No sé para qué mier… lo compré”: El “Kun” Agüero se arrepiente de tener un Lamborghini

Adquirir un Lamborghini es para muchos un sueño en la vida, pero para otros es la inversión más inútil que pudieron hacer, tal es el caso de Sergio Agüero, quien reveló que la compra de un Aventador de la firma italiana ha sido la más inútil que ha hecho en su vida.

En una entrevista para América TV, el “Kun” aseguró que aún se pregunta para qué invirtió más de $1.7 millones de dólares en el vehículo, ya que no lo usa y desde el 2014 sólo acumula 1,200 km de recorrido.

“No sé para qué mierda me compré un Lamborghini. Debe tener mil doscientos kilómetros en cinco, seis años. No lo usé nunca. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese coche. Fue muy al pedo”, explicó.

“Duerme afuera, lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia; tiene telarañas y todo”, continuó el atacante, quien compró el Lamborghini Aventador hace 6 años y, por aquella época, todavía lo mandó a “enchular” con Yianni Charalambous, mejor conocido como “Yiannimize”, quien ha personalizado autos para otros futbolistas, como Pierre-Emerick Aubameyang.

Agüero no es un coleccionista de autos, pero en su garage también cuenta con un Nissan GT-R y un Ferrari GTC4 Lusso, de los cuales no habló en la entrevista, quizá porque a esos sí les da uso.

En lo futbolístico, se espera que el argentino regrese a las canchas dentro de un par de meses, cuando este 100% recuperado de la lesión que lo alejó desde junio pasado.