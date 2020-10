Ser esposa de Claudia López no le quitará la curul en el Senado a Angélica Lozano #colombia

Luego de que Claudia López asumiera como alcaldesa de Bogotá, a su esposa, la senadora Angélica Lozano, le salió una demanda de pérdida de investidura, pues según lo expresó la persona demandante, la congresista estaría inhabilitada luego del matrimonio entre ambas.

Sin embargo, el Consejo de Estado decretó que tanto Lozano como López pertenecen a circunscripciones diferentes, la una territorial y la otra nacional y por ende, no existe inhabilidad.

Por ello, con 20 votos a favor, se ratificó que Lozano no perderá su investidura y continuará en su rol de senadora.

En el documento emitido por el Consejo de Estado, el tribunal sostuvo que ” se trata de una inhabilidad no sancionatoria, pues la prohibición solo puede configurarse si está vigente en el periodo comprendido entre la inscripción de la candidatura y el momento de la elección del respectivo parlamentario. Si el vínculo con quien ejerce la autoridad civil o política surge con posterioridad, no hay lugar a sanción. Dado que el vínculo de la congresista con quien detenta autoridad civil y política se produjo luego de su elección, no procede la causal de pérdida de investidura”.