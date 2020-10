Vecinos de Carrizal pasaron 48 horas sin luz: “Nos sentimos desamparados”

Carrizal.- 36 horas y hasta 48 sin luz padecieron los vecinos de la urbanización Llano Alto, en el sector Lomas de Urquia del municipio Carrizal, en el estado Miranda, por un árbol que cayó sobre el tendido eléctrico que surte el sector.

“Nos sentimos desamparados; nadie nos atiende y parece que no existimos”, dijo Maura Simoza, vecina del sector Llano Alto, de Carrizal, que estuvo 36 horas sin servicio hasta la noche del martes 13 de octubre, y además dos horas después se volvió a ir la energía.

La falla, que cuadrillas de Corpoelec tratan de ubicar y reparar desde la mañana del martes, ocurrió durante los aguaceros de la noche del lunes anterior. En Llano Alto, la luz se fue aproximadamente desde las 11:00 am del lunes 12 de octubre.

“Es inaguantable y difícil la situación. Tengo un hijo con discapacidad, y de por sí le ha costado adaptarse a la nueva normalidad en pandemia, usar mascarillas y esas cosas. Ver TV es su distracción y tiene tres días sin poder verla”, dijo Mari Miguens, quien comentó que le ha tocado montar su hijo en el carro y sacarlo a dar vueltas por la urbanización para distraerlo.

Para Kelbian Orta, estar sin luz no es solo desesperante, sino una pérdida de dinero, porque se le dañaron todos los pedidos de tequeños y pastelitos que prepara para la venta. «Se me dañaron unos pollos que tenía en la nevera, y unos encargos de tequeños que debía entregar; se me descongelaron todos y se llenaron de agua. Los perdí, porque así no los puedo entregar», dijo.

Yuri Meléndez, vecina de esa comunidad, relató: “La situación se torna caótica; llevamos esperando más de un mes por el suministro de gas y resolvíamos con hornillas eléctricas para cocinar los alimentos. No es solo la falta de energía, sino las altas y bajas de voltaje, que dañan también los electrodomésticos”, recalcó al detallar que tiene un bebé de tres meses y es desesperante no tener ni cómo calentar un tetero.

«Son 48 horas sin luz», sentenció Marisol Tejerías tras permanecer por tercera noche consecutiva sin energía eléctrica en el sector San Francisco de Llano Alto.

En zonas como La Morita, Las Polonias y El Limón, los cortes han sido intermitentes. Estuvieron sin luz desde la noche del lunes hasta las 6:00 pm del martes, cuando regresó para irse de nuevo cerca de la medianoche sin saberse cuándo va a regresar..

Pero en sectores como El Pueblo, Pacheco, Bosque Alegre, Potrerito, El Amarillo, entre otros, contabilizan más de 48 horas continuas sin el servicio.

Corpoelec responde que es un “saboteo”

Por su parte, vecinos de El Amarillo, en Los Salias, refirieron que la luz se fue a las 10:50 pm del lunes 12 de octubre. “Es insólito que Corpoelec no demuestre seriedad ante las denuncias de los vecinos. Se hizo el correspondiente reclamo. Ahora, con la irresponsabilidad que los caracteriza, lo resumieron en tres palabras: «es un saboteo».

Mal Paso sin luz

La fallas eléctricas no solo han afectado esta semana a los municipios Carrizal y Los Salias: en partes de la capital mirandina contabilizan más de 35 fallas eléctricas en una semana. Residentes de El Solar de La Quinta y San Pedro de Los Altos han estado a oscuras cinco días en tan solo una semana debido a las constantes fallas.

Sectores de la capital mirandina como Mal Paso, cercano al mercado municipal de Guaicaipuro, tienen desde la tarde del martes 13 solo una fase de luz en sus hogares. “La luz se fue el lunes y regresó tipo 6:30 de ayer, pero una sola fase de energía y en algunos casos ninguna, porque el nivel de energía es muy bajo y los bombillos encienden con dificultades, ni decir de los electrodomésticos”, dijo Oscar Lara, vecino de la comunidad, quien detalló que en Corpoelec le indicaron que no sabían cuándo repararían la falla porque estaban “ocupados en otros reportes”.

Pola Del GiudiceGran Caracas

