👍Dodgers apalean a Bravos -😷3 jugadores de Cruz Azul con COVID-19 -⚾Astros reviven y alargan la Serie contra Rays

Lo que pas贸 ayer 馃檶聽1. Dodgers apalean a Bravos y recortan distancia en la Serie Primera base Max Muncy impuso este mi茅rcoles un grand slam y coron贸 racimo de 11 carreras en la paliza por 15-3 que los que los Dodgers de Los 脕ngeles propinaron a los Bravos de Atlanta para poner la serie 2-1馃憣 Dato: Los Dodgers batearon 16 imparables, incluidos tres dobles y cinco jonrones uno de ellos con las bases llenas馃憤 馃樂聽2. Alarma en Cruz Azul: reportan tres casos de coronavirus La Liga MX inform贸 que como lo indica el protocolo se realizaron las pruebas de detecci贸n de COVID-19 a jugadores, cuerpo t茅cnico y staff de Cruz Azul y se detectaron tres casos positivos en jugadores馃毃 Dato:聽En donde inclusive el zaguero Julio C茅sar Dom铆nguez present贸 secuelas unas semanas despu茅s, mismas que lo llevaron al hospital 馃毀 馃専聽3. Astros revive y alarga la Serie contra Rays al juego 5 Los Houston Astros impidieron la barrida y ganaron este mi茅rcoles a los Tampa Bay Rays con marcador de 4-3 para poner la Serie de Campeonato 3-1 y forzar a un quinto juego馃槗 Dato:聽Jos茅 Altuve lleg贸 a 18 vuelacercas en Playoffs en su carrera馃憜 馃槷聽4. Suspenden el resto del a帽o a estrella japonesa de nataci贸n por serle infiel a su esposa El nadador de 26 a帽os, Daiya Seto, una de las figuras de la nataci贸n japonesa, ha sido suspendido de todas las competiciones en lo que resta del a帽o tras revelarse que ha mantenido una relaci贸n extramarital馃 Dato:聽Afortunadamente para Seto, el nadador no puso en riesgo su participaci贸n para los Juegos Ol铆mpicos que se realizar谩n en verano pr贸ximo馃強 馃帳聽5. Jackson Mart铆nez, ex goleador de la Liga MX, se convierte en cantante religioso Roger Mart铆nez habl贸 sobre su m煤sica y c贸mo decidi贸 cambiar el bal贸n por el micr贸fono: 鈥淢i m煤sica la considero centrada, compartir la palabra de Dios por medio de ella. En un momento cr铆tico de mi carrera, cuando tengo dos cirug铆as, en ese tiempo fue cuando me dediqu茅 a escribir y tom茅 la decisi贸n de lanzar un 谩lbum鈥濔煒 Dato:聽El ex Jaguar de Chiapas y goleador de la Liga MX no pudo consolidarse en el Atl茅tico de Madrid, se fue al f煤tbol de China donde sufri贸 una lesi贸n que lo alej贸 de las canchas a帽o y medio y de ah铆 pas贸 al Portimonense de Portugal馃し 馃帄聽6. 隆Gran cumplea帽os! Norma Palafox se convierte en la m谩xima anotadora de Chivas Norma Palafox cumpli贸 este 14 de octubre 22 a帽os de edad y lo hizo de manera redonda ya que anot贸 gol en la victoria de las Chivas ante Le贸n y se coloc贸 como la m谩xima anotadora del Reba帽o femenino鈿 Dato: El bello regalo que Norma Palafox recibi贸 de sus compa帽eras de Chivas馃挅 馃聽7. Cristiano Ronaldo fue trasladado a Italia 隆en un jet-ambulancia privado! Cristiano Ronaldo continuar谩 con su confinamiento en Tur铆n y que fue trasladado a bordo de un jet-ambulancia privado馃洬 Dato:聽A pesar de que el delantero es asintom谩tico y se encuentra en buen estado f铆sico, no quiso correr riesgos y tuvo a su disposici贸n al personal necesario para recibir atenci贸n en caso de que fuera necesario durante el trayecto馃殤