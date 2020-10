Baja 92,8% cifra de egresados en LUZ por crisis en pandemia

Como un “acto heroico” destaca la titulación de los 246 nuevos egresados de este año comparado a los más de tres mil del 2019, esto ante las dificultades socio económicas en Venezuela

Los efectos de la crisis en el país aunados a las dificultades propias de la pandemia por la Covid-19, repercutieron este año en una baja de 92,8 por ciento de egresados en la Universidad del Zulia (LUZ) en comparación al 2019.

Según datos de la Secretaría de LUZ, el pasado 13 de octubre, el Alma Máter egresó a 246 estudiantes entre las áreas de pregrado y posgrado. La entrega de títulos fue por taquilla y figura como el único acto que se ha efectuado en lo que va de este año 2020, ya que los eventos solemnes están prohibidos por prevención ante la Covid-19.

Del total de 246 nuevos egresados, 141 fueron de pregrado (58 en el Núcleo Maracaibo y 83 de Cabimas), y 93 en posgrado de distintas especialidades y maestrías, a esto se suman 12 doctorados.

Los nuevos graduados del pregrado son de carreras como ingeniería, derecho, ciencias, odontología, veterinaria y también de la Facultad de Humanidades y Educación.

En el 2019, egresó un promedio de 3.390 estudiantes. De estos, aproximadamente 2.500 fueron por acto solemne en el primer semestre. En octubre, se titularon otros 500 por taquilla, mientras que en diciembre, se graduaron también en solemne, otros 210, además de otros 180 en el Núcleo Punto Fijo.

Con los datos referidos, se tiene que el total de graduados en lo que va de este 2020, representa el 7,2 % en relación al año pasado.

Acto heroico

Marlene Primera, secretaria de LUZ, destacó que la cifra de graduados de este 2020 pareciera ser muy baja cuantitativamente en comparación a años anteriores, como por ejemplo el 2019 cuando enfrentaron el reto del problema eléctrico. No obstante, asevera que esta cantidad representa un “acto heroico” ante la crisis en el país.

“Esta cifra de 246 egresados en las distintas áreas ha sido un acto histórico y heroico que no se puede medir por el número total, sino por la circunstancia en la que hoy se encuentra la universidad venezolana y obviamente LUZ”, declaró Primera en entrevista concedida a La Verdad.

Resaltó que “este año el problema socio económico y el contexto político, que superan cualquier otro escenario, sumado a la pandemia, han sido dos factores que han terminado casi de paralizar todas las instituciones, no solo las universidades, sino también las empresas y servicios”.

Subrayó que ante todo la universidad ha venido cumpliendo con su función que es formar, investigar y egresar nuevos profesionales.

“Cuánto sería ese esfuerzo de esa familia y de ese estudiante, de cada uno de esos 246 que egresaron, cuánto sería su esfuerzo para poder salir. Hoy vieron colmado esos sacrificios, esas angustias y desvelos con ese título universitario”, expuso.

En el exterior antes de egresar

La Secretaria de LUZ informó que entre los nuevos egresados hay cuatro distinciones, una Suma Cum Lade y tres Cum Lade.

Lamentó que dos de ellos, no recibieron el título directamente, sino sus padres, ya que son estudiantes que sin haber recibido el título, emigraron de Venezuela.

“De los cuatro, dos fueron recibieron el título con poderes y me tocó atender a sus padres porque ya los estudiantes no están en el país. Da tristeza tener que entregar un título de Suma Cum Lade y Cum Lade cuando ya el estudiante no está aquí, sino que está produciendo o va a producir en otro país”, expresó Primera a este medio.

La estudiante Suma Cum Lade fue María Estefanía Martínez Müller con la máxima calificación de 20 puntos en Ingeniería Industrial.

Los Cum Lade fueron Polanka Sosa Núñez en Enfermería, Merimar Ibarra Finol en Ingeniería Química y María Romero Sánchez en Relaciones Industriales del Núcleo Cabimas.

“Seguiremos adelante”

En agosto de este año, LUZ necesitaba unos cuatro millones de dólares para su recuperación, según notificó ese mes a este medio Judith Aular, rectora encargada de esta casa de estudios.

Los bajos sueldos del personal han ocasionado renuncias masivas al punto que este año, tan solo en el área de Secretaría, solo quedan seis de 20 empleados. No obstante, el reto es seguir en aras del progreso.

“El reto es todos los días, es luchar contra la adversidad, es demostrar nuestra fe y fortaleza espiritual, física y moral, para no desmayar, para seguir adelante. Para la familia LUZ los egresos de lo que va de este año son muy significativos y estaremos haciendo el esfuerzo para si Dios lo permite, con la ayuda de muchas personas poder seguir sacando esos sueños de cada uno de los egresados”, dijo la secretaria.

Extendió sus palabras a los nuevos ingresos: “Seguiremos dentro de este caos, de esta oscuridad, dentro de este mar de eleva agitado, para que puedan tener una luz de esperanza un rayo que atraviesa nuestro escudo de la centenaria Universidad del Zulia. Muchachos muchachas, ánimo, esperanza. Dios esta con nosotros y los esperamos próximamente en nuestra universidad. Jóvenes, el futuro les pertenece a ustedes”.

