El discurso contra el machismo de Bad Bunny en los premios Billboard

El cantante puertorriqueño de rap y reguetón Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, dio un discurso contra el machismo y la violencia de género tras recibir el galardón de Mejor Artista Latino en los premios Billboard de la Música 2020.

El discurso expresado luego de recibir su premio, hizo mención a la canción interpretada por el rapero en el evento, su éxito Yo perreo sola, cuyo video musical hace eco de la lucha contra el maltrato hacia las mujeres.

“Basta ya de la violencia machista en contra de las mujeres. Vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro. Yo no soy un artista de música social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola, manifestó el conejito malo.