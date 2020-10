Esto es lo que quiere la novia de Brad Pitt

Con su belleza a Nicole Poturalski quizás no le hace falta valerse de una persona para ser vista; sin embargo, su relación con Brad Pitt es lo que actualmente la ha mantenido sobre la palestra noticiosa.

Una fuente informó a Daily Mail que, Pitt y Poturalski estarían ponto reuniéndose con el fin de fortalecer su relación.

La modelo de 27 años, que ya es madre de un hijo de siete años, Emil; supuestamente quiere tener una relación a largo plazo con la estrella de ‘Once Upon A Time in Hollywood’. Por otro lado, se dice que Pitt, que es padre de seis hijos; le ha ‘asegurado’ a Poturalski que no es una aventura de verano y que él está ‘comprometido a largo plazo’.

Otro medio mencionó que “el ganador del Oscar ya cree que la belleza alemana podría ser una buena opción para él, porque es joven y no hay ninguna razón por la que no pueda vivir su vida como quiere. Sin embargo, aún no han confirmado oficialmente su relación”.

Pitt está actualmente envuelto en una tensa batalla por la custodia de sus seis hijos con su ex esposa Angelina Jolie, mientras que la modelo aún está casada y se informa que es una relación abierta.

Anteriormente, Nicole respondió a los trolls en línea por sus comentarios “groseros y tristes” sobre su relación con Pitt.