Gloria Estefan habló acerca de la sexualidad de su hija y las dificultades que esto causó en su relación

La familia Estefan abrió su corazón para una dura plática. Gloria, Lili y Emily Estefan se reunieron frente a las cámaras y hablaron acerca de la sexualidad de la más pequeña del clan.

Para su show “Red Table Talks: The Estefans”, las mujeres de la famosa familia de ascendencia cubana se sentaron a discutir acerca de cuando Gloria se enteró que su hija es lesbiana. Y, además de cómo esto afectó su relación de madre e hija por un tiempo.

De acuerdo Emily, ella quiso probar la reacción de sus padres, por lo que les preguntó si ellos pensaban que ella era gay.

“Dijiste: ‘Solo tú puedes saber eso’. Pero cuando te hice esa pregunta, fue para medir las aguas porque tenía miedo. Tenía conversaciones en mi cabeza tratando de averiguar ¿Quién era? ¿Qué es esto? ¿Dónde encajo? Estaba aprendiendo que prefería a las mujeres”, compartió Emily.

Después, Emily contó que ella tuvo sus primeras experiencias sexuales con una mujer, y al poco tiempo se fue con un hombre, pues sentía que algo estaba mal con ella. Pero después de un tiempo conoció a Gemeny Hernández, con quien comenzó a salir y se sintió segura de decirle la verdad a sus padres.

Pero la respuesta de Gloria no era la que esperaba, ya que según el recuerdo de Emily, su madre le advirtió que no dijera nada a su abuela.

“Yo estaba como: ‘Oye, estoy enamorada de esta chica’. Y lo primero que dijiste fue: ‘Si le dices a tu abuela y ella muere, la sangre está en tus manos’. Simplemente no estaba lista para eso, porque entiendo que la abuela era mayor, pero me hiciste sentir, sea lo que sea, escóndelo, no está bien. Así que ahí es donde empezó mi dolor. Nunca voy a olvidar eso”, confesó entre lágrimas.

No obstante, Gloria reveló que las cosas no pasaron tal cual, sino que quería que la noticia avanzara poco a poco, pues no quería que su madre estuviera desprevenida, ya que estaba muy grande. Cuando Emily le reclamó que no estuvo para ella, sino que sólo se preocupó por su madre, Gloria contestó que era porque sabía que su hija era una persona fuerte.

“Realmente pensé que eras muy fuerte, porque toda tu vida has hecho lo que querías en tu camino. En mi mente eres la mujer más fuerte y ruda”, se defendió Gloria. Y Lili confirmó este sentimiento.

A pesar de esta confesión, Emily admitió que solía estar avergonzada, y que vivió asustada por mucho tiempo, pues no quería ser expuesta en redes sociales. Esto la llevó a momentos muy duros en los que incluso contempló el suicidio.

“Las cosas a las que me enfrentaba en ese momento eran tan paralizantes que no podía ver nada más que el dolor”, admitió.

Emily, por su parte, cuestionó a Gloria y Lili acerca de cómo era posible que no supieran acerca de su sexualidad.

“Dices que ¿cómo es posible que no supiéramos? No es como que no sospechara nada en algún momento. Me acuerdo estar en mi cuarto una vez y haberte preguntado: “¿mamá, eres gay? ¿Quieres cargar la bandera gay? Porque si quieres, me voy a subir a esa carroza del desfile y llevaré esa bandera”. Y en ese momento me dijiste: “mamá, no soy gay”. Porque esa no era la palabra en tu mente para quién eras”, contó Gloria.

A pesar de esto, ambas admitieron que con el tiempo ellas han perdonado y continuan yendo a terapia para superar esta dura etapa de sus vidas, reseña INFOBAE