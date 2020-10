Conocerás gente fascinante e inspiradora que te envolverán en su energía positiva. Así lo decreta el horóscopo de hoy 16 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 16 de octubre de 2020

Confía plenamente en tu voz interior ya que no te fallará. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

No te destruyas complaciendo a otros. Complácete a ti mismo y sé feliz. Sal de todo círculo negativo y lleno de pesimismo ya que tú eres una esponja que absorbe del ambiente tanto lo positivo como lo negativo. Presta atención a tus sueños ya que en ellos tendrás mensajes. Números de suerte: 4, 18, 30.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tu versatilidad se exalta, Tauro. Te admirarán y reconocerán tus quilates como profesional. Expresarás tus verdades con valor e integridad y nadie podrá cambiar lo ya decidido por ti. Vivirás tu vida sin importarte la opinión ajena. Estarás más fuerte y más seguro de ti mismo. Números de suerte: 22, 17, 3.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Espera ahora ganancias sorpresivas. Vas a recuperar lo perdido en salud, dinero y amor. Aléjate de intrigas y de todo lo ilegal o clandestino. Mucho cuidado con los celos y la posesión exagerada especialmente en asuntos sentimentales. No te compliques la vida con seres tóxicos. Números de suerte: 11, 18, 21.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Brillarás en lo artístico y lo espiritual. Darás rienda suelta a tu gran creatividad y te convertirás ahora en el maestro de muchos. Tu mundo profesional se vuelve a estabilizar. Estarás más realista en cuanto a tus relaciones tanto sentimentales, profesionales como personales. Números de suerte: 46, 1, 39.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía planetaria te impulsa a enfrentar los fantasmas del pasado y darle punto final a lo que tú sabes no funciona ni va a funcionar en el futuro. Tu cambio de personalidad sorprenderá a muchos. Comenzarás a caminar por terrenos desconocidos y en lo diferente estará tu suerte. Números de suerte: 33, 5, 17.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Te sentirás ahora inclinado hacia lo estérico, buscando respuestas a tus inquietudes espirituales. Tu imagen pública sufre cambios muy positivos. Cuidarás con esmero la cara que presentes al mundo. La buena fortuna, te visita y te lleva a cuidar de tus ingresos y sacarles el mejor provecho. Números de suerte: 8, 41, 24.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tus corazonadas te llevarán por buen camino. Estarás más práctico y realista. No fantasearás en el amor. Te unirás a tu alma gemela y juntos navegarán por aguas tranquilas. Tu hogar y tu familia, tendrán un lugar importante. Ellos te necesitan y tú sabrás apoyarles en lo que sea. Números de suerte: 12, 47, 7.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Estarás ahora en acción y te atreverás a incursionar en lo nunca antes probado por ti. Te sentirás renacer a una nueva vida, pero ahora con más seriedad y más responsabilidades. No habrá meta que no logres, ni sueño que no se realice. Tu creatividad no tendrá límites. Números de suerte: 9, 20, 11.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

El mundo de lo oculto y lo esotérico no tendrá secretos para ti. Todo lo que presientas se te hará realidad antes de lo que tú esperas. De seguro vas a sorprender a muchos con tus facultades extra sensoriales. Harás un recuento de lo hasta ahora vivido y aplicarás las lecciones aprendidas. Números de suerte: 4, 29, 9.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El arquetipo del guerrero que vive en ti se despierta y ganarás muchas batallas. Ahora podrás alcanzar lo que te lucía imposible. Vacía tu mente y deja que la Divinidad te hable y te guie por el camino correcto. Prográmate para recibir y vivir el mejor periodo de tu vida. Números de suerte: 33, 18, 26.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se multiplica tu curiosidad y tus deseos de descubrir secretos. Tendrás el poder de convencer y persuadir a otros. Recibirás soluciones a nuevos y viejos problemas. Te sentirás valiente al conquistar nuevos territorios tanto profesionales como sentimentales. Números de suerte: 32, 12, 4.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Estarás más alerta, despierto y consciente de lo que ocurre en tu vida y a tu alrededor. Te limpiarás de viejos rencores y deseos de venganza y notarás una enorme sanación en ti. Saldrás de dogmas y creencias que te estuvieron esclavizando al miedo. Descubrirás tu maestro en tu interior, en tu corazón. Números de suerte: 2, 18, 36.