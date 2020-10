Kiara habló de sus 3 maridos: ‘Siempre me han gustado mayores’

Noticias al Día y a la Hora | Últimas Noticias del día de hoy

La cantante confesó que por esa razón no se le conoció ningún romance en el medio. Contó la relación de amistad que la une con Guillermo Dávila, «Me tocó viajar y hacerle la maleta. El decía que yo era una maniática insufrible. Siempre fuimos súper amigos, súper panas».

También confesó tener una «química fabulosa» con Rafael el Pollo Brito, «Él es tan ocurrente, tenemos una química divertida, puedo conversar con él lo que sea», afirmó.

Con su actual esposo Pasqual tiene 23 años de relación. «Es un hombre que ama profundamente a mi hijo, desde los 11 años. Era importado y lo quería.Me dejó ser como artista, me respetó como cantante», señaló.

Su primer esposo Marco López. padre de su único hijo luego fue pareja de Liliana Morillo y es padre de Galilea López, su hija.

Sobre su segundo marido, Kiara dijo: «Yo les recomiendo a Alejandro Sucre como amigo, como marido no».

Kiara contó una anécdota que antes la hacía llorar: «Cuando mi hijo tenía 5 años, yo venía de Madrid, y tenía que ir al preescolar con una torta. El niño le dije: Te hice este dibujo. Su sorpresa fue que había pintado a su papá gigante y a ella volteada pequeña, boca abajo y sin brazos». Esa situación la hizo fijar prioridades, reconoció que por sus viajes a veces estaba hasta 6 meses fuera: «No seguí avanzando en mi carrera porque la prioridad era mi hijo. Pedí no estar más de 15 días fuera del país».

Rudy la Escala fue quien al conocerla, le dijo: «Yo te quiero poner a cantar a ti, canciones de sensualidad». Kiara afirmó: «Soy mejor como intérprete que como cantante».

En el tema de las amistades, la cantante apuntó: «A las Tauro con ascendente Virgo, nos gusta caer bien. En las amistades me encanta la superficialidad. No soy de amistades intensas. Yo creo ser muy buena en relaciones públicas. El hecho de no ser mezquino con nuestras congéneres, nos hace ser mejor».

«No voy a competir con la Kiara que tenía 30. Ya nadie me puede venir con cuentos, me acepto como soy física e internamente. He aprendido a callarme la boca. Sobre todo a no reaccionar ante los comentarios de las redes sociales», reflexionó.

