Libros Recomendados: Nunca digas siempre

El nuevo libro de Jennifer Armentrout,un precioso relato que hace latir los corazones.

Ella aprendió que el silencio era su mejor arma. Él juró que siempre la protegería. Ambos comparten un terrible pasado, que los llevó a forjar un vínculo indestructible. O eso creían ellos. Porque sus caminos se separaron abruptamente hace cuatro años. Mallory y Rider llevan todo ese tiempo tratando de superar las terribles experiencias vividas en un hogar de acogida. Intentando construir un futuro. Tratando de olvidar. Pero ahora, justo cuando creían estar dejando el pasado atrás, Mallory y Rider acaban de reencontrarse en el instituto y descubren que el intenso vínculo de infancia sigue ahí… al igual que la heridas. Enfrentados a la fuerza de sus sentimientos, Mallory y Rider deben decidir si seguir aferrados a las mismas armas que les ayudaron en el pasado o arriesgarse a construir algo nuevo en un futuro incierto.

Un relato luminoso sobre una joven valiente que lucha por expresar su verdad desde un refugio de silencio . Quédate a escuchar la voz de Mallory. No te arrepentirás.

«Un libro sorprendente, que no escatima momentos duros. Y te hará ver la vida de manera distinta.» Krista’s Dust Jacket«Hermosa y absolutamente conmovedora.»K-Books«Más allá de un romance contemporáneo, una lección sobre la vida.»Once Upon a Twilight«Este libro me dejó completamente anonadada. Me mantuvo pegada al asiento desde la primera hasta la última página.»Cristina Lauren, autora superventas en las listas del New York Times

Autor: Jennifer Armentrout

