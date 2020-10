Malú reaparece para hablar de su hija #españa

Hace unos meses, cuando toda España estaba confinada, Pablo Motos contactó con la cantante Malú por videollamada para que fuese la invitada especial de ‘El Hormiguero’. En esos momentos a final del mes de abril, Malú habló sobre su embarazo e incluso desveló el sexo del bebé, dijo que sería una niña. Pero lo que no quiso decir fue el nombre que le pondrían.

«Todavía no lo sabemos. Hemos decidido que ese tipo de conversaciones la vamos a tener más adelante. Tenemos algunos que nos gustan, pero estamos esperando a que llegue el momento y verla la carita», comentó en ese momento. Finalmente, Malú y Albert Rivera han decidido llamar a su hija Lucía.

La cuestión es que esta noche, Malú ha vuelto a ser una de las invitadas especiales al programa de Antena 3, solo que tampoco ha acudido al plató, sino que ha decidido entrar a través de una videollamada.

«Que felicidad verte», afirmó el presentador, «¿Estás con mono de abrazar como nosotros?». Malú le contestó que «me apetece abrazar mucho a mi familia, achuchar a mi sobrino pequeño y comérmelo a besos».

Pablo añadió que «ahora puedes hacer el mejor abrazo de todos que es el ‘abrazo de niño’ porque ellos lo hacen con cuello, se te sube y te mete cuello y da un gusto… Y tú estás ahora con Lucía de abrazo en abrazo».

Ante estas palabras, Malú le contestó que lo deja todo por hacer»Cuando se me echa en el cuello es que me muero. Dejo todo lo que tenía por hacer, se acaba el día, el planeta, la vida, los teléfonos…, en la vida he dejado tanto de lado el móvil como ahora. Estoy con mi hija y ni me acuerdo de que existe», añadió.

Además, Pablo quiso comprobar si lo que comentó Albert Rivera en su visita a ‘El Hormiguero’ era real o si se lo estaba inventando: «¿Es verdad que Lucía duerme ocho horas o es que él no se despierta?». Malú contestó que es una niña muy buena y que incluso tienen que despertarla para comer, por lo que las palabras del expolítico no iban mal desencaminadas.

Pablo Motos aprovechó la ocasión para hablar sobre su nuevo disco, a lo que ella contestó que «Va muy bien y estoy muy contenta. Normalmente tardo bastante en tenerlos, hacerlos, me vuelvo loca, me estreso…, y esta vez que no tenía ninguna prisa, porque estará cuando esté, está yendo muy rápido: Los temas, las voces, la producción, los arreglos… creo que es por la falta de presión y todo fluye muchísimo más», terminó diciendo la cantante.