Protagonista de Rosario Tijeras revela que está pasando por una depresión

A pesar de ser una persona que siempre muestra su lado positivo y da la buena energía a los demás, la actriz Bárbara Regil aceptó ante sus fans que es una persona muy vulnerable emocionalmente.

La actriz, protagonista de “Rosario Tijeras”, mantuvo un momento íntimo en las conversaciones de pregunta y respuesta de Instagram con sus fans; allí recalcó que sigue en un proceso de afrontar las adversidades de su adolescencia.

Ella sorprendió a sus seguidores hablando de su estado emocional. “Es la primera vez que una hermanita (así define a sus admiradoras) me pregunta cómo estoy”, comenzó la famosa colombiana, quien actualmente vacaciona en las playas de Tulum, en Quintana Roo.

A pesar de que está rodeada por un paraíso tropical, aseguró que: “la verdad, no estoy pasando el mejor momento, pero tengo fe en que todo se va a solucionar para mi bien”.

No explicó a profundidad las razones de esa respuesta, pero sí destacó que le hace falta visitar los hospitales para apoyar a los pacientes con enfermedades terminales. “Cuando me di cuenta que vestirme como Rosario hacía que cambiara la energía de seres humanos que la están pasando mal, me volví adicta a regalar momentos”.

