Vecinos de la parroquia Caricuao piden reparación de calles para evitar accidentes

«Las calles, avenidas principales y bulevar de la parroquia Caricuao están llenos de huecos. Transportistas, habitantes y transeúntes padecen diariamente una calamidad debido a esta situación», así lo expresó Carlos Ramón Pérez, habitante de la UD3, quien agregó que, debido a este abandono, el pasado sábado 10 de octubre casi pierde la vida un mototaxista cuando cayó con su moto en unos de estos huecos no reparados por la hidrológica caraqueña.

El vecino consultado indicó, junto a su esposa María Elena Martínez, que el hecho ocurrió como a las 5 de la madrugada, «gracias a que a esa hora ya hay personas, transportistas trabajando, el hombre pudo ser auxiliado, lo que le pasó fue que en medio del aguacero no vio el hueco en donde cayó, quedó sumergido con su moto».

LEE TAMBIÉN Hidrocapital se compromete a reparar avería de la Urb. Simón Bolívar de Los Teques

María Elena Martínez recalcó que las calles y avenidas de la parroquia Caricuao están actualmente llena de huecos, así como su bulevar, que tienen varios botes de agua, «Hidrocapital acude a ver una avería, pero la realidad es que no hacen nada porque dicen que no tienen herramientas. Es necesario también que la Alcaldía de Caracas adelante un plan de asfaltado porque carros y motos ya no tienen por donde pasar debido al daño de las vías».

Pedro Gutiérrez habitante de la UD5 acotó que, como vecino de la zona, no observa que las comunas, consejos comunales atiendan o denuncien estos casos, «los que vivimos y trabajamos en Caricuao estamos desatendidos en materia de servicios públicos, los nombrados como autoridad local en materia social no hacen nada por la comunidad».

Gutiérrez denunció que los espacios en donde están ubicados los mototaxistas y transportistas en la estación de metro Zoológico cada día están más descuidados, «se puede ver basura acumulada, han tomado las esquinas para orinar, buhoneros trabajan en el lugar y lo dejan sucio, se puede ver personas y motorizados en mala actitud, el llamado es a las autoridades para que realicen un patrullaje policial en la parroquia y en las estaciones del metro de Caricuao«.

Griselda AcostaGran Caracas

Griselda AcostaGran Caracas