🥊Anuncian fecha para el regreso de Conor McGregor – 🤔El Estadio Azteca busca nuevo nombre – 😓Futbolistas matan a compañero de equipo

Lo que pasó ayer 🤼‍♂️ 1. Conor McGregor confirma pelea de regreso contra Dustin Poirier en enero de 2021 Hace unos días, McGregor disipó las dudas y reveló que había aceptado pelear contra Dustin Poirier, pidiendo que la pelea fuera en el 2020. Sin embargo, The Notorious por fin reveló la fecha definitiva del combate. Dato: El pasado mes de junio, el peleador irlandés anunció su retiro definitivo del UFC. 🙄 😱 2. El Estadio Azteca cambiaría de nombre por crisis causada por la pandemia La crisis llegó hasta la administración de Estadio Azteca, que actualmente busca un socio comercial para cambiar el nombre de la casa del América, Cruz Azul y la Selección Mexicana.

Dato: Según el diario Reforma, la empresa californiana Premier Partnerships será encargada de seleccionar al patrocinador. 🤑 🥺 3. Matan a futbolista sus propios compañeros tras error defensivo Churchill Owaci, un futbolista semiprofesional de 22 años de edad, perdió la vida por una golpiza que le propinaron sus compañeros de equipo.

Dato: Un testigo que no quiso ser identificado aseguró que el futbolista ingresó al campo en estado de ebriedad, algo que habría enfurecido a sus compañeros y a muchos espectadores.😲 💉 4. Cristiano Ronaldo, incrédulo sobre su positivo por COVID-19, pidió que le hicieran otra prueba Cristiano Ronaldo, la persona más famosa del mundo contagiada con COVID-19 se mostró incrédulo y nervioso al recibir la noticia de que tendría que pasar las próximas semanas confinado.

Dato: CR7 voló de Lisboa a Turín con un estricto protocolo de seguridad sanitaria, sin embargo, trascendió que al hacerlo violó los protocolos del gobierno italiano. 😐 5. Acusan a un hombre de negligencia por la muerte del argentino Emiliano Sala A casi dos años de la muerte de Emiliano Sala, la Autoridad de Aviación Civil (CAA) de Reino Unido anunció haber imputado a un hombre por infracciones a la legislación sobre navegación aérea.

Dato: El futbolista argentino falleció el 21 de enero de 2019 cuando se estrelló el avión que lo llevaba de Nantes a Cardiff, en Reino Unido.😪 🤡 6. “Neymar es un payaso”: este jugador no se quedó con las ganas de decirle sus verdades al brasileño El zaguero peruano Carlos Zambrano aseguró que el brasileño Neymar es “uno de los mejores del mundo”, pero también lo criticó de más.

Dato: Zambrano fue expulsado a los 86 minutos del encuentro entre Brasil y Perú.👎🏼 🙏🏼 7. Fallece Fred Dean, miembro del Salón de la Fama de la NFL, a causa del COVID-19 La NFL está de luto, pues se dio a conocer el sensible fallecimiento de Fred Dean, miembro del salón de la fama de la NFL y ganador de dos Super Bowl con los 49ers de San Francisco Dato: Fred Dean fue uno de los mejores defensivos de su época y desde 2008 forma parte del Salón de la Fama.