Charyl Chacón anunció que su madre padece esta terrible enfermedad

No sé ni cómo comenzar , la vida nuevamente me presenta un desafío, llegó a mi familia esa palabra que nadie quiere pronunciar…si! esa que comienza con C…, no hemos salido de la clínica desde el domingo, aún le hacen muchos exámenes a mi mamá, acepto lo que la vida me presenta con conciencia, Siempre pidiéndole a Dios que me ponga a las personas indicadas que me ayuden a solventar, aquí estamos un día a la vez, dándole mucho ánimo a mi princesa, a mi sirenita, quizás mañana nos den de alta y tengamos un panorama de lo que viene, gracias amigos que no me han desamparado #Diosnosemuda #Guerrerasdelaluz