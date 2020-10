Chiquinquirá Delgado publicó foto cuando estaba en “5to grado” y arden las redes

La niñez de Chiquinquirá transcurrió en su ciudad natal Maracaibo. En la foto se le ve en uniforme escolar y se le identifica como estudiante de 5to grado B.

Muchos comentarios dicen que su hija mayor Mariaelena Dávila, fruto de su relación con el cantante Guillermo Dávila, se parece mucho a ella en esa foto.

La Chiqui vive en Miami, y es pareja de Jorge Ramos, periodista y presentador de noticias de mucha trayectoria en Univisión. En recientes entrevistas ha trascendido que Jorge es más celoso que ella, pero eso es normal en una relación, ha afirmado la conductora.

Sobre la relación con Ramos ha dicho, «Él es el amor de mi vida, me siento plena y estable».

Cuando le preguntaron qué haría si Jorge le pidiera que abandonara su carrera, fue enfática, «Si me pidiera que dijera mi carrera le dijera que no, por eso él no me lo va a pedir».

El periodista se dejó entrevistar recientemente en Youtube por Chiquinquirá a pesar de que eso rompe un acuerdo que tenían: «No meter cosas de la relación y hacerlas públicas pero la pandemia ha cambiado muchas cosas», aseguró Jorge.

Tiene un programa por Youtube llamado El Break de las 7.

