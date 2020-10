Columna Alfredo Millán «No puedes Callar, El Alcalde Vuelve al Combate, Francisco Suniaga Tiene Razón»

No podemos callar ante acontecimientos, que nos cala en los profundidades de lo que hemos aprendido, desde que comenzamos a estudiar, por ejemplo, desconocer a figuras históricas como Sócrates, el filosofo de las Juventudes condenado a Beber La Cicuta, un veneno mortal por inducir a los jóvenes a enseñanzas distintas de las establecidas como verdaderas, o a desconocer las figuras de Jesucristo, Mahoma, Buda, u otras más de la época de la conquista, o descubrimiento, como Cristóbal Colón, o el mestizo Margariteño, Francisco Fajardo, fundador del Hato de San Francisco en Caracas, batallador insigne y muerto a manos de un Español, Gobernador de Cumaná, cuando en aquel famoso poema, dice “Lo mataste, Jácome Castellón, porque le tuviste miedo” o el famoso General Leónidas defensor del paso de la Termopilas en Grecia, cuando Georges Primero, comandante y Rey de Persia, hijo de Darío Primero, comandaba el ejército más grande del Mundo, que inclusive según la Historia cantada, fue capaz de mandar a azotar el mar, le envió un emisario al General Leónidas, diciéndole :” Apártese General Leónidas que mis flechas entoldarán la luz del sol”, era tan numerable que la andana de flechas iban a tapar la luz del sol, luego esa respuesta también Histórica del General, “Lucharemos a la sombra de sus flechas” ¡Entonces!, yo con tantos años de estudio y ejercicio donde he sido oyente y lector de tantos personajes preparados, ahora, porque un alguien, sin haber vivido esa época, sin tener esos estudios brillantes de Historia, solo porque su mente le dio para sacar esas conclusiones, nos va a venir a torcer a los que como yo, aprendimos, estudiamos o lo que decía el escritor y Abogado Dr. Francisco Suniaga, el Prof. de Post Grado de Historia Margariteña, Francisco Castañeda Millán, el Decano de Derecho, ya fallecido; de la Universidad Católica, Pérez Yantada, el Ex Presidente de la Corte y de la Sala Penal, el Margariteño José Agustín Méndez, el historiador y creador de uno de los libros de historia por la cual muchos de nosotros estudiamos, Dr. Miguel Acosta Saignes, o los cinco tomos de Historia de Guillermo Morón, Gil Fortoul, que no se puede venir a cambiar esa historia, porque a mí, quien soy un Presidente, se me ocurrió decir, que esas cosas históricas no eran así, que el tal descubrimiento de Cristóbal Colón, no puede ser considerado como tal, porque lo que se produjo fue un GENOCIDIO o sea, muerte y destrucción, o que el tal Francisco Fajardo héroe para los Margariteños, ahora resulta ser un vándalo, un delincuente, un asesino, ¿Entonces, como queda en las mentes de los Margariteños esa figura venerada?, hay que borrarla de la mente, porque unos señores de carne y hueso, se les antojó decir lo contrario, yo les preguntaría ¿Qué es la Historia?, de que nos ha servido tanto estudio desde los ocho años, ahora resulta que Páez era un traidor y Mariño igual, o Piar un sanguinario, ¡señores! Eso no es lo que revelan los libros de que sobre ello escribieron, ellos como Morón, se metieron Cinco años en las Bulas Papales en Sevilla, donde yo también estuve, estudiando, averiguando el origen de mi apellido Millán y saben lo que conseguí, que viene de la Isla de Córcega (Francesa) pero que en esa época formaba parte de España, ¿o no es así? Y también leí porque no lo hice en un día, sino muchos porque viví en España y estudié un Post Grado en ese País, sobre Derecho y en las oportunidades me escapaba a esas bibliotecas a indagar y allí está todo el compendio de las Bulas , esas que recogían la historia de los pueblos, y ¿saben que también revelaban esas fuentes? que cuando se hizo el Primer viaje de Colón hacia estas tierras ¿Quiénes lo acompañaron?, ¿cuántos apellidos Velázquez, Salazar, Marcano, Millán, Rodríguez, Hernández, García, etc.? Lo pudieron acompañar en esa aventura que lo único que le ofrecía era el cambio de la prisión en esas mazmorras por su libertad, solo 40 hombres en una Goleta, que no cogía mas de esos 40 Hombres ¿Entonces? ¿Cómo vienen ahora inundarnos el cerebro contra aquellos que en verdad estudiaron la historia ¿cómo saben ellos que Francisco Fajardo era un matón o cómo que Colón un anciano ya, vino a matar gente. Sinceramente esa discusión debería llevarse a un foro donde participen los Historiadores más afamados del Gobierno y los de la Academia de la Historia y La Lengua Española. Por eso estoy de acuerdo con lo pronunciado en cuanto a la historia del compatriota Margariteño Francisco Suniaga.! Defendamos nuestros valores patrios!. Llega a mis manos de parte del Coordinador de PROCIUDADANOS, en La Isla de Margarita, Cesar Alí Fermín, el nieto del exgobernador Julio Villarroel de La Asunción, él único que se puede decir que se ha atrevido a patear las calles y cerros en La Asunción llevando algo, TAPABOCAS para evitar los contagios, un audio del Presidente de esa Organización LEOCENIS GARCIA, llamando a Votar a cumplir con ese noble requisito Constitucional y a la vez indicándole a la ciudadanía que es el único medio para poder cambiar las estructuras del Gobierno, comenzando por la Asamblea Nacional, un llamado sin ofensas a nadie y con mucho respeto, creo que en Margarita la gente que no quería Votar, está atendiendo al llamado de ese Peregrino que con su hija y varios estudiantes andan de casa en casa, enfrentado el riesgo del contagio del COVID 19, pero llevándoles un mensaje de fe y optimismo** En estos días me llegaba a mi correo, como todos los días, que se me llena de reclamos, propuestas y denuncias, una pregunta, ¿Cuánto te está pagando Morel Rodríguez por esa campaña que llega a toda Margarita y la Isla de Coche?, respuesta, que te la dé el o alguien de los que aquí aparecen**Volvió al combate el Alcalde que había arrancado como Lancha Cochera, Morel David, el nieto del Catire Carpio, dejó hasta gente que lo ha venido ayudando desde sus comienzos fuera de actividad, pero hermano, ¿Quién es ese que está trabajando de gratis?, si con lo poco que allí pagan no alcanza para la nómina de cuatro.**Muchos Abogados desconocen el origen de este Homicidio y es bueno traer a colación algunos aspectos recordatorios.

