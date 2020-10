El ácido hialurónico es un producto biocompatible que tiene múltiples resultados favorables en el ámbito de la estética. Sus efectos secundarios son variados, pero evitables en manos especializadas.

En la actualidad, se habla más de los efectos secundarios del ácido hialurónico, debido a que es uno de los productos más apreciados para regenerar la piel y otorgar volumen a aquellas áreas donde ya se han perdido ciertos tejidos. Su empleo en el área de la belleza y el cuidado personal ha ido en aumento.

Para obtener óptimos resultados se requiere que la persona receptora de la sustancia tenga conocimiento de determinadas pautas, de manera que pueda evitar las reacciones adversas. ¿Sabes cuáles son estas recomendaciones y lo que se pretende evitar? A continuación te lo detallamos.

Efectos secundarios del ácido hialurónico

Se deben seguir una serie de indicaciones posteriores a la aplicación del ácido hialurónico a fin de evitar los efectos secundarios. Estas reacciones no son siempre consecuencia directa del producto, sino que también aparecen debido a que el paciente no se ha cuidado de manera adecuada ni ha respetado las indicaciones del profesional.

Enrojecimiento de la zona

El eritema en la zona, como efecto secundario del ácido hialurónico, es provocado por el mismo traumatismo de las inyecciones locales, aunque también depende de las propiedades del producto utilizado. Se trata de un enrojecimiento pasajero con una leve inflamación.

Este eritema suele durar desde horas hasta 2 días. Se puede acelerar el proceso de curación y emplear cremas especiales luego de la sesión para estimular la cicatrización.

Hematomas

Se suele esperar que aparezcan una cierta cantidad de hematomas acompañados de inflamación. Por lo general, no duran más de unos pocos días. Ambos efectos adversos del ácido hialurónico se pueden minimizar aplicando una presión firme y bolsas de hielo antes, después o durante la sesión.

Se debe interrumpir el uso de medicamentos o productos anticoagulantes innecesarios, si la persona los estuviese consumiendo. De acuerdo a estudios publicados en The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, la incidencia de hematomas después de los rellenos dérmicos está entre el 19 y el 24 %.

Asimetrías

Las asimetrías se pueden generar por la cantidad de ácido hialurónico que se emplea. Esto deriva en una diferencia momentánea en el volumen del rostro a cada lado de la nariz, por ejemplo, con una zona más grande que la otra.

Reacciones alérgicas e hipersensibilidad

Estas reacciones son poco frecuentes, ya que el ácido hialurónico es un producto biocompatible. Esto quiere decir que el cuerpo lo asimila sin identificarlo como un agente externo, debido a que sus componentes son similares a sustancias naturales del organismo. No obstante, sí se pueden evidenciar alergias por irritación local.

Necrosis cutánea

La necrosis cutánea por compresión u obstrucción de un vaso sanguíneo es una complicación poco común. El sitio de mayor riesgo para que suceda es el entrecejo, ya que esta región está irrigada por la arteria supratroclear, que no tiene una circulación colateral fuerte, por lo que no puede recibir sangre de otro lugar.

Plastic and Reconstructive Surgery recomienda aspirar con la aguja antes de inyectar el relleno en un movimiento constante de ida y vuelta. De esta manera, se podría prevenir la complicación.

Efectos secundarios del ácido hialurónico a corto plazo

Algunos efectos secundarios del ácido hialurónico aparecen a corto plazo y no lo hacen de manera inmediata, como los que ya mencionamos. Esto quiere decir que pasan unos días desde la aplicación y, entonces, se hacen evidentes.

Nódulos palpable o visibles

Los nódulos y los bultos son complicaciones comunes que resultan del uso de rellenos dérmicos. Se clasifican como inflamatorios o no inflamatorios. Los nódulos de aparición tardía que se hacen presentes de 4 semanas a 1 año, o incluso más, suelen ser inflamatorios, como respuestas inmunitarias al ácido hialurónico.

De acuerdo al American Journal of Clinical Dermatology, aunque los nódulos inflamatorios son más comunes con los rellenos permanentes, también se ha informado el desarrollo de los mismos después del uso de rellenos temporales.

Activación del virus herpes simple

En aquellos casos en los que se intervenga el área labial de personas que tengan herpes, se debe de realizar un tratamiento profiláctico antiherpético. Esto es porque uno de los efectos secundarios del ácido hialurónico consiste en la activación de la infección que se encuentra alojada en los nervios de la cara.

Efectos secundarios a largo plazo del ácido hialurónico

Tras meses o años desde la aplicación de ácido hialurónico, es posible que aparezcan complicaciones. Son los efectos secundarios a largo plazo y, muchas veces, es difícil identificar su referencia al tratamiento, ya que el tiempo intermedio desorienta el diagnóstico.

Granulomas

La reacción granulomatosa a cuerpo extraño puede desarrollarse años después de la inyección. Este proceso resulta asintomático o se acompaña de eritema e hinchazón.

Las reacciones a cuerpo extraño persistentes puede tratarse con inyecciones de corticoesteroides intralesionales. No obstante, la American Society for Dermatologic Surgery, por medio de estudios realizados, posiciona a la hialuronidasa como una terapéutica factible para este efecto no deseado.

Migración del producto

La migración del ácido hialurónico es una de las posibles complicaciones asociadas con la inyección de rellenos de tejidos blandos. Es importante que, al evaluar nódulos, masas o hinchazón en el rostro, se tome en cuenta que la sustancia aplicada puede migrar a un lugar alejado del sitio de inyección, así como persistir en el tejido años después.

La importancia de acudir a un profesional

Existen muchas estrategias para disminuir los riesgos de complicaciones del relleno con ácido hialurónico. Es indispensable un buen conocimiento práctico de los diferentes perfiles de efectos secundarios por parte de un profesional.

Aunque las reacciones no deseadas son raras cuando se utiliza una técnica de inyección correcta, los pacientes deben ser conscientes de que siempre pueden producirse secuelas adversas imprevistas. Es importante estar informados y respetar las indicaciones previas y posteriores a las sesiones.

