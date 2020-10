El rapero Sean «Diddy» Combs crea un partido político para afroamericanos #eeuu

El rapero Sean «Diddy» Combs inauguró este viernes un partido político centrado en los ciudadanos afroamericanos de Estados Unidos, llamado Our Black Party, ya que considera que ninguna de las formaciones actuales responde a las demandas de la comunidad.

«Podemos protestar todo lo que queramos, pero para ganar tenemos que construir nuestro propia formación política», aseguró a sus 15 millones de seguidores en Twitter, al tiempo que pidió el voto para Joe Biden con el fin de evitar que Donald Trump sea reelegido en un nuevo mandato.

Our Black Party ya tiene una página web en la que afirman que no nacen «para una sola elección», sino que pretenden liderar la agenda política de la comunidad afroamericana en Estados Unidos.

We need to get Biden in and hold him accountable. Trump has taken things too far. As Black people, we aren’t even a topic of real discussion. We can no longer stand for doing the same thing over and over expecting different results. That’s insanity! It’s time we unify.

— Diddy (@Diddy) October 16, 2020