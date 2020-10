Los directivos de la Cámara de Comercio, Producción y Puerto Libre de Nueva Esparta consideran que la medida de flexibilización de 7×7 no ha beneficiado a la entidad insular, ya que la economía regional aún se mantiene paralizada.

Comerciantes y empresarios de Margarita exigen que se les permita trabajar de manera continua para poder seguir manteniendo algunos pocos establecimientos que han sobrevivido a la crisis del país.

«El 7 por 7 no nos está funcionando y tiene muchas limitaciones, en una zona turística como esta, donde tenemos severas medidas para la llegada de los visitantes, ya que los vuelos se mantienen suspendidos desde el mes de marzo y en lo que respecta al ingreso marítimo las restricciones son bastante severas; medidas que por supuesto entendemos ante ésta pandemia. Pero entonces consideramos que al menos se permita usar las playas y que los restaurantes operen a cielo abierto», manifestó a El Pitazo Teodoro Bellorin, presidente de la Cámara de Comercio de la entidad, el pasado 13 de octubre.

Además, el representante de la cúpula empresarial insular considera necesario sumar a la flexibilización otros sectores de la economía, para que puedan trabajar de manera continúa y no con el 7×7 que, a su juicio, no los ayuda sino lo que les está generando es un desequilibrio económico muy fuerte. «Esto ha traído desajustes en las nóminas bastante grave, porque no se puede mantener las nóminas completa en esos términos», afirmó.

Los comerciantes insisten que en Nueva Esparta no se puede continuar aplicando dicho sistema de 7 días de flexibilización y 7 días de restricción, sino que es necesario entrar ya en el camino de la flexibilización permanente aplicando las medidas básicas sanitarias.

Enfatizaron que si no se reactivan todos los sectores, aplicando estrictamente los protocolos sanitarios, no habrá una segunda oportunidad para la recuperación de la mayoría de las empresas de esta región, las cuales ya se encuentran sumergidas en el quiebre económico.

Lisbeth MiquilenaOriente

