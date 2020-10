Gobierno entra en pánico por investigación a Vizcarra #perú

Premier acusa a partidos de querer tumbarse las elecciones generales del próximo año

Walter Martos respalda las declaraciones de Martín Vizcarra quien señala que hay grupos interesados en afectar al Gobierno para postergar las elecciones generales del 2021, pero precisó que en ningún momento se ha señalado que estos intereses provienen desde el Ministerio Público, al cual aseguró que respetan.

“Los grupos interesados en desestabilizar al Gobierno no vienen desde los poderes del Estado, vienen de grupos interesados en las próximas elecciones que no les favorece la coyuntura. Eso se ve en la intencionalidad y la frecuencia con la que vienen atacando al presidente de la República por diferentes temas. En ningún momento, ni el presidente (Martín Vizcarra) ni como Gobierno hemos manifestado que vienen del Ministerio Público”, señaló en una conferencia de prensa.

Walter Martos dijo que “indudablemente” hay sectores interesados en afectar al Ejecutivo, tal y como el mandatario, pero evitó precisar qué partidos políticos se encuentran detrás de estos ataques. “No puedo decir cuáles son esos partidos políticos porque el señor presidente no me los ha dicho […] Indudablemente hay grupos interesado y eso se ha manifestado y hemos corroborado que las elecciones no se realicen de acuerdo al cronograma que se ha establecido por diferentes factores e intereses”, indicó. “Pregúntense quién está interesado en crear inestabilidad en el Gobierno y darán solos con la respuesta. Sus voceros salen a cada momento, por lo que dicen se puede determinar de dónde vienen esas presiones”, añadió.

Previamente, Martín Vizcarra se refirió nuevamente a las críticas en su contra tras conocerse la declaración de un aspirante a colaborador eficaz sobre presuntas coimas que habría recibido el jefe de Estado en el año 2013. “La mejor forma de responder a cualquier cuestionamiento, a cualquier infundio es con trabajo, con obras, con desarrollo y trabajando a favor de la gente que más requiere”, señaló el mandatario este jueves 15 de octubre.

Durante el lanzamiento de un proyecto inmobiliario en El Agustino, Vizcarra resaltó que, a pesar de que su gestión culminará en pocos meses, continuará enfocándose en tres lineamientos: la lucha contra la COVID-19, la reactivación económica y la garantía de realizar elecciones libres y transparentes.