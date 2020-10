La curiosa razón por la que el mango refuerza la vista

En la India consideran el mango un fruto sagrado y la medicina ayurvédica (practicada en este país asiático) ha aprovechado a lo largo de su historia todas las partes del mango con fines curativos: pulpa, cáscara y hojas, y representa casi la mitad de la producción mundial.

Tomar fruta es necesario y beneficioso para nuestro organismo ya que nos aporta vitaminas y minerales esenciales para que nuestras células se nutran, y el mango es rico en todo ello y por su composición se le han atribuido múltiples propiedades.

«Entre sus beneficios destacan la mejoría de la salud ocular gracias a su contenido en zeaxantina y algunos antioxidantes que previenen la degeneración macular, principal causa de ceguera en el adulto mayor», expone el Dr. Agustín Molins, especialista en Nutrición y Dietética en la Clínica Dr. Molins y miembro de Top Doctors. Además de usarse también para cuidados de belleza, esta fruta previene el estreñimiento y coopera para una correcta función intestinal por su alto contenido en fibra.

Habría que recalcar, además, tal como dice el doctor Molins, que es buena fuente de carotenoides, terpenoides, y polifenoles, todos con propiedades atribuidas a la prevención de algunos tipos de cáncer, y que es rico en betacarotenos, ayudando a combatir los radicales libres que causan problemas cardíacos.

El mango se encuentra dentro del grupo de las frutas semiácidas y es de la misma familia botánica que el anacardo y el pistacho, y su peso varía entre los 150 gramos y pudiendo llegar hasta los 2 kg. Tal como expone el doctor Agustín Molins, sólo con 200 gramos de pulpa casi se cubren los requerimientos mínimos diarios de vitamina A y C. «También con extractos de la cáscara del mango se obtienen componentes activos que son útiles para la protección de la piel. Antioxidantes como la vitamina C y la vitamina A, entre otros, contribuyen al tratamiento del acné.

Contraindicaciones

En la población general, el mango no tiene contraindicaciones aunque bien es cierto que algunos nutricionistas lo desaconsejan en diabéticos por su alto contenido en azúcar. «Tomado en pieza, no en zumo, con su pulpa, muy rica en fibra, hace que se absorba lentamente y no genere importantes picos de glucemia», aconseja el experto de Top Doctors.

No obstante, según expone Agustín Molins, su contenido de potasio deberán tenerlo en cuenta las personas que padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas controladas en este mineral. «En personas con problemas renales que toman diuréticos que son perdedores de potasio, podría ser bueno recomendarles comer 100 gramos de mango al día en las ensaladas, por ejemplo». Como siempre, el equilibrio entre el beneficio y el daño están en la dosis: grandes cantidades de mango tomado en zumos podría alterar equilibrios iónicos en paciente con problemas renales.

