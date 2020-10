Me vacunaré contra Covid: AMLO #méxico

Para darle confianza a la población y si los médicos lo autorizan, el presidente Andrés Manuel López Obrador se aplicaría la vacuna contra el covid-19 en la conferencia de prensa matutina.

“Claro que me vacuno aquí, siempre y cuando los médicos decidan que me corresponde, porque se va a definir a quienes primero, en otras partes están decidiendo de que primero sea el personal médico que está en hospitales Covid para protegerlos y se tome en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar y la vulnerabilidad si tiene una enfermedad crónica, entro porque soy hipertenso, los que tienen diabetes, adulto mayor, pero sí me vacuno para darle confianza a la gente, ojalá y se tenga la vacuna pronto”, expresó.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, manifestó la importancia de que en cuanto se tenga la vacuna se vacune a la población

“Para prevenir esta enfermedad, esta pandemia que tanto daño ha causado, sería realmente un acontecimiento el que se empiece a vacunar los mexicanos, que todos nos vacunemos, desde luego en conformidad con la estrategia que van a definir los especialistas como quedamos”, dijo.

Destacó que de acuerdo a lo que expresó una empresa china para diciembre ya se tendría la vacuna.

Incluso, dijo que si en México se tiene la vacuna, se la aplicaría.