ONG se suma a denuncia por petrolero inclinado en el Golfo de Paria

Sucre.- La Organización No Gubernamental (ONG) Fishermen and Friends of the Sea (Ffos), ubicada en Trinidad y Tobago, denunció este jueves 15 de octubrela situación del FSO Nabarima, que se inclina peligrosamente y amenaza con derramar 1,3 millones de barriles de crudo en el Golfo de Paria, frente a las costas venezolanas del estado Sucre.

El líder sindical petrolero, Eudis Girot, ya había denunciado la situación el pasado 30 de agosto:

SE HUNDE NABARIMA es una plataforma de almacenamiento tiene 1300000 bls de petroleo a bordo a punto de derramarse y causar una terrible catástrofe mundial desde golfo de Paria y el Caribe.

Condiciones paupérrimas y profundo deterioro, cubierta inferior y equipos 3 mts bajo agua pic.twitter.com/U5WQZM2GPs — Eudis Girot (@EudisGirot) August 30, 2020

La ONG indicó en nota de prensa que le ha escrito una carta de apelación al Primer Ministro de ese país, Keith Rowley, con copia al Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Energía e Industrias Energéticas, el Embajador de los Estados Unidos de América y el Embajador de la Unión Europea; para exigir acciones inmediatas que eviten la catástrofe medioambiental que se avecina.

Desde la ONG aseguran que Trinidad y Tobago no corre el riesgo de sufrir sanciones estadounidenses si buscan prestar ayuda humanitaria y ambiental a Venezuela.

«Nuestro gobierno y nuestros líderes mundiales tienen el deber de velar por la protección de nuestro medio ambiente marino. Deben actuar con urgencia», advierte el texto.

Samuel Morales EscuelaOriente

