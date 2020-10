Rutina cosmética: todo lo que debes saber

Una rutina cosmética tiene como objetivo mantener la piel sana y libre de imperfecciones. ¿En qué consiste? ¿Qué cuidados debería incluir? En este espacio detallamos todo lo que debes tener en cuenta.

La mayoría de mujeres se preocupan por el cuidado de su piel. Por eso, mantener una rutina cosmética se convierte en toda una hazaña. Para llevarla a cabo, a menudo se prefieren productos con características especiales que ayudan a simplificar el cuidado de la piel.

Sin embargo, es importante tener en cuenta otros cuidados, donde además se incluya el cuidado de la zona del cuello y el escote. ¿Cuáles son los factores que causan agresiones en la piel? ¿Por qué es tan importante seguir una rutina cosmética? A continuación lo detallamos.

Factores que causan agresiones en la piel

Todos los días, la piel está expuesta a una gran cantidad de factores que le pueden causar agresiones. Incluso, con el tiempo, esto influye en la aparición de signos del envejecimiento. De acuerdo con una publicación en Dermato-Endocrinology, estos factores incluyen:

Luz solar y luz azul de las pantallas de dispositivos electrónicos. Ambas se asocian a la aparición de manchas e imperfecciones.

Consumo de cigarrillo. Puede alterar el tono de la piel hacia un color grisáceo.

Dormir mal. Se relaciona a la presencia de ojeras, ojos hinchados y mayor palidez.

Estrés. Afecta el tono de la piel, empeora las enfermedades cutáneas y contribuye al envejecimiento prematuro.

Temperaturas extremas. Produce alteraciones en la producción de los aceites naturales de la piel, incrementando la sequedad.

Contaminación. Obstruye los poros y produce estrés oxidativo, que se manifiesta en arrugas y manchas.

Rutina cosmética: menos es más

Es bueno tener en cuenta que en la rutina cosmética se aplica la filosofía de “menos es más”. Cuánto más simples sean los cuidados de la piel, más fácil es mantenerlos con el tiempo y encontrar un momento adecuado del día para llevarlos a cabo.

Por otro lado, emplear muchos productos puede aumentar el riesgo de sensibilidad o alergias en la piel. Así pues, basta con elegir las opciones adecuadas según las características de la piel y sus necesidades. En caso de dudas, es conveniente consultar al dermatólogo.

Pasos para la rutina cosmética

El objetivo de la rutina cosmética es contribuir al embellecimiento de la piel, a la vez que se reduce el riesgo de envejecimiento prematuro. Para esto, se recomiendan tres pasos básicos que se pueden aplicar durante el día. ¡Ponlos en práctica!

Limpieza

Lo ideal es hacerla en la mañana y en la noche. Se puede utilizar alguna loción limpiadora o agua micelar específica para cutis sensible o graso. Con el vehículo que más nos encaje (gel, agua, leche, etcétera). Se puede utilizar, si así lo requiere, un algodón, o simplemente utilizar la yema de los dedos, sin provocar demasiada fricción en la piel.

Hidratación

Luego de la limpieza, se debe proceder a la hidratación de la piel. Este paso es fundamental, ya que se debe mantener el nivel adecuado de agua para que la piel conserve su función de barrera y elasticidad. Este paso debe amoldarse a lo que la piel requiera, de acuerdo a sus particularidades.

Se pueden utilizar productos con Vitamina C o cremas que contengan ácido hialurónico como se evidencia en la publicación del 2014 en The Journal of Clinical and aesthetic Dermatology. Además, para que sea efectivo, es primordial realizarlo tras hacer una limpieza adecuada.

Protección solar

Importantísimo para evitar daños tisulares a futuro, manchas molestas o simplemente el envejecimiento cutáneo. De hecho, nadie debería salir del hogar sin antes aplicarse un buen protector solar, con un SPF de mínimo 30. La exposición solar es uno de los factores que más deterioran la piel. Por eso, es imprescindible protegerse desde edades tempranas.

Otras recomendaciones para la rutina cosmética

Hay otras medidas simples para complementar los pasos básicos de la rutina cosmética. Respecto a esto, es conveniente prestar atención a los cuidados que se realizan durante la noche. Se recomienda la limpieza facial, para retirar la suciedad de la piel y los restos de maquillaje que pudieran quedar del día.

Tras realizar la limpieza, lo siguiente es agregar un producto que contenga retinol o AHA (alfa-hidroxiácidos), que tienen un ligero efecto peeling. También puede ser un producto con antioxidantes (como Vitamina C, por ejemplo).

Exfoliación semanal

Para no causarle agresiones a la piel, lo ideal es realizar una exfoliación cada 7 o 14 días. Este tratamiento tiene la finalidad de ayudar a desprender las células muertas que no se eliminan de manera natural. Tras terminar su aplicación, es bueno emplear una mascarilla con efecto nutritivo o calmante.

Control dermatológico anual

Realizar un control con el dermatólogo para controlar nevus, manchas solares o cualquier otra afectación en la piel. Esto se puede hacer con una consulta anual con el profesional. Sobra decir que estas medidas preventivas también son importantes.

La mejor rutina de cuidado de la piel es aquella que preserva la piel en buenas condiciones, mantiene su hidratación natural y la protege de las agresiones externas.

Mejor con Salud