+VIDEO | Presentadores argentinos se burlan del adelanto de la Navidad en Venezuela

Nicolás Maduro anunció que desde este jueves 15 de octubre comienza la Navidad en el país, una declaración que ha sido criticada por los venezolanos que, en medio de una pandemia, intentan sobrevivir a la peor crisis de su historia. Sin gasolina, sin luz, sin agua, sin gas, con el peor índice inflacionario y el hambre y la escasez de medicamentos que cada día siguen provocando la muerte de más venezolanos.

Nadie está pensando en fiesta, es lo que se percibe en la calle, el ciudadano común lo que pide es que le resuelvan sus problemas básicos. En Argentina, la decisión de Maduro ha sido tomada en broma por los presentadores de un programa de televisión del canal TeleNoticias.

“Sabemos que el aparato de propaganda del gobierno de Nicolás Maduro necesita desviar la atención de una realidad social que preocupa, y mucho, que empujó a una crisis humanitaria sin precedentes, 844% de inflación en lo que va de año”, comentó una de las presentadoras.

Otro de los animadores del programa bromeó también y le mandó un mensaje a sus hijos que estarían viendo la televisión, les decía “si me están viendo mis hijos, esto no está ocurriendo acá en Argentina, esto es en Venezuela, papi no puede ir, porque la última vez que fue estuvo en un sótano detenido ilegal un par de horas”, recordó sobre su última visita a nuestro país.

Maduro, la burla en los medios de Argentina por "adelantar" la Navidad en Venezuela. pic.twitter.com/NN564s6Jwu — Gabriel Bastidas (@Gbastidas) October 15, 2020

800Noticias