⚾Dodgers siguen con vida – 😯Robinho no jugará por caso de violación – 👊Astros empata serie con Rays

Lo que pasó ayer 💪 1. Dodgers no se rinden y vencen a Bravos para seguir con vida Los Dodgers mantuvieron vivas sus aspiraciones de Serie Mundial por al menos otro día con una victoria por 7-3 sobre los Bravos de Atlanta. Dato: Los Bravos lideran la serie 3-2 y este sábado se llevará a cabo el Juego 6.🔥 🙅‍♂️ 2. El escándalo de Robinho: acusado de violación en Italia, no podrá jugar en Brasil por presión de los patrocinadores El Santos de Brasil informó que suspendió definitivamente la contratación del delantero Robinho, tras las presiones surgidas por la condena por violencia sexual que recibió en Italia. Dato: Hace apenas una semana se anunció la llegada del brasileño a su país, donde tenía la esperanza de decir adiós. 👋 👏 3. Astros empata serie con Rays y mandan a juego decisivo por el Campeonato de la Liga Americana Los Astros de Houston derrotaron a los Rays de Tampa Bay en el Juego 6 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana por 7-2, evitando la eliminación y forzando un Juego 7 decisivo el sábado. Dato: Los Astros son el segundo equipo de la historia en forzar el séptimo juego tras ir abajo 0-3 en la serie. 🙀 🤔 4. Ricardo La Volpe compara a Diego Lainez con Lionel Messi Después de que Diego Lainez anotara su primer gol con la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe comparó al jugador con la leyenda del Barcelona. Dato: ‘El Bigotón’ fue quien debutó a Lainez en el América, allá en el lejano año de 2016. 🤫 5. “Canelo” Álvarez manda mensaje a Trump en defensa de los latinos: “Venimos a trabajar” A unos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Saúl Álvarez ratificó el mensaje que le envió a Donald Trump en el 2015 y volvió a defender a la comunidad latina. Dato: Antes de las elecciones del 2016, “Canelo” arremetió contra Trump por las ofensas hacia la comunidad que representa. 🥊 😒 6. Cristiano Ronaldo ha sido “arrogante e irrespetuoso hacia las instituciones” según el ministro italiano Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes italiano, aseguró que el hecho de que el portugués Cristiano Ronaldo sea muy reconocido no le autoriza a ser “arrogante”, “irrespetuoso hacia las instituciones” y a mentir. Dato: Spadafora señaló que Cristiano violó el protocolo sanitario de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) al incorporarse a la selección portuguesa el pasado 5 de octubre pese a que tenía orden de quedarse confinado. 😱 7. Se revela la escandalosa cantidad que el Real Madrid ofreció por Lionel Messi en 2013 El periodista Gianluca Di Marzio presentó su libro Grand Hotel Calciomercato, en dicho libro dedica un espacio a los fichajes que truncos y negociaciones fallidas y recordó la vez en que Messi fue buscado por el Real Madrid. Dato: De acuerdo al periodista, los merengues se acercaron al Barcelona en 2013 y le ofrecieron la escandalosa cantidad de 250 millones de euros ($293 millones de dólares).🤯