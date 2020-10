Emirates augura una robusta recuperación del sector aeronáutico a pesar del impacto de la pandemia #españa

El presidente de la aerolínea Emirates de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Tim Clark, participó en la conferencia del Centro de Aviación CAPA y manifestó que desde la empresa que preside se espera una fuerte recuperación del sector aeronáutico a pesar de la terrible incidencia que ha tenido la crisis de la COVID-19 en el sector, la cual ha provocado un gran descenso del flujo aeroportuario por las restricciones impuestas sobre desplazamientos por las autoridades para atajar la actual pandemia.

El presidente de Emirates señaló que el coronavirus ha sido «un error técnico» en la historia del sector de la aviación y que la demanda mundial de viajes aéreos volvería más rápido y con más fuerza de lo esperado. También manifestó que operadores como Emirates podrían incluso resurgir con una mayor robustez gracias a esta posible próxima recuperación.

“La pandemia es un problema técnico. Hemos tenido muchos en el pasado, quizás no tan importantes y severos como este para nuestra industria, pero sin embargo es un problema técnico. Lo superaremos y nos recuperaremos», indicó Tim Clark.

El directivo reseñó que el modelo de negocio de la aerolínea radicada en Dubái no está amenazado integralmente por la pandemia del coronavirus; todo ello a pesar de las limitaciones en viajes que ha habido por las medidas sanitarias impuestas a nivel global. «A medida que avanza, ¿hay lugar para los operadores de red del tamaño, la escala, el estilo y la marca de Emirates? Por supuesto. Creo firmemente en eso… ¿Significa que la gente no viajará a los principales centros internacionales porque están preocupados por el virus? Una vez que tengamos una vacuna y el mundo sea lo suficientemente resistente para lidiar con la enfermedad y posiblemente con más patógenos a medida que nos atacan, entonces los recuerdos serán frágiles y la demanda será fuerte y el papel del operador de red en muchos aspectos podría emerger también más fuerte que en el pasado. Es una hipótesis interesante y muchas personas no estarán de acuerdo conmigo. Dicen: ‘no, no, no, tienes que reducir el tamaño’. Pero yo no creo en eso», aseguró Tim Clark.

Esta previsión de Clark llega entre rumores sobre que Emirates podría revisar la estrategia de la compañía, que se extiende de forma globalizada a todo el mundo. Por su parte, el director de operaciones de la aerolínea, Adel Ahmad al-Redha, dijo en junio que Emirates podría necesitar redefinir parte de su modelo operativo en respuesta a la pandemia, como recordaba el medio El Correo del Golfo. Aunque Clark entiende que no hay que revisar el modelo implantado: “Debemos asumir que se recuperará la curva de crecimiento que tuvo lugar antes de la pandemia «. “Creo que habrá un rebote y que la demanda impulsará ese rebote. Si la industria de las aerolíneas está en buena forma para responder, es otra cuestión”, explicó el presidente de la empresa emiratí.

Aunque, a pesar de su optimismo sobre la recuperación de la industria aeronáutica, Tim Clark reconoció que es probable que a corto plazo las restricciones a los viajes aéreos impuestas por varios gobiernos «empeoren antes de mejorar».