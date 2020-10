Navimágica, la primera feria virtual navideña del Perú #perú

Familias peruanas podrán disfrutar de feria virtual navideña ingresando a www.navimagica.com.

Una Navidad distinta, llena de sorpresas y oportunidades, como nunca se vio, abrirá pronto sus puertas de manera gratuita para todos los peruanos. Gracias a la magia del mundo digital, “Navimágica” será la primera feria navideña show virtual del Perú que no sólo permitirá adquirir los mejores regalos sin salir de casa, sino que también ofrecerá ofertas con hasta el 80% de descuento con delivery garantizado.

Las 300 marcas más prestigiosas del país que serán parte de “Navimágica”, se unieron gracias a la iniciativa de dos empresas peruanas, Minimal Digital y Be Mkt Group, con la finalidad de lanzar la primera feria virtual más grande del mercado peruano.

OPORTUNIDAD PARA EMPRESARIOS PERUANOS

La primera feria virtual navideña ofrece, a las marcas nacionales y empresarios, una plataforma que recibirá más de 5 millones de visitas en 45 días, es decir, más de 5 millones de potenciales clientes verán su marca. Dada la coyuntura, este año se estima que los compradores tengan un ticket promedio de gasto comprendido entre los S/.500 a S/.650 por persona. “Navimágica”, que tiene a la fecha más del 80% de espacios vendidos, contará con la participación de tiendas por departamento, bancos, supermercados, marcas de autos y constructoras, entre otras empresas grandes y pequeñas.

ACTIVIDADES VIRTUALES PARA TODA LA FAMILIA

¿Qué tendrá de especial comprar en “Navimágica”? Padres e hijos podrán crear su avatar y visitar juntos las tiendas virtuales para escoger sus regalos de Navidad. Además de compartir momentos gratos e inolvidables acudiendo a eventos en los que podrán aprender a preparar dulces y cockteles navideños, a pintar tarjetas, photo frames y escuchar su música favorita con playlists variados de Spotify que harán inolvidable su visita.

“Además, la gran ventaja para todos los bolsillos es que en “Navimágica” no habrá compra mínima, siempre y cuando los clientes tengan una tarjeta de débito/ crédito o depósito a cuenta según lo requiera la empresa participante”, indicó Jeannie Ann Stiglich, directora general de Be Mkt Group.

MERCADO ECOMMERCE

El “mercado ecommerce”, vale decir, el proceso de compra y venta de productos por medios digitales ha crecido vertiginosamente y se ha desarrollado de manera positiva este año. En ese sentido, de acuerdo a Stiglich, se espera vender más de 30 millones de soles durante la navidad del 2020.

“La expectativa es alta, ya que por la coyuntura actual no contamos con ferias físicas donde la gente pueda ir a realizar sus compras, adicionalmente las personas responsables se encuentran cuidándose mucho para evitar el contagio, prefieren no ir a lugares concurridos. Sin duda, esta feria beneficiará a los pequeños empresarios que viven con la expectativa de reactivar sus ventas por estas fechas claves”, según la directora ejecutiva de BE Mkt Group.

Desde el 15 de noviembre podrás disfrutar de NaviMágica ingresando a la página web www.navimagica.com o a través de sus redes sociales: Facebook e Instagram.