La Guaira.- El gobierno de Nicolás Maduro no otorgó permiso a Copa Airlines para trasladar a venezolanos varados en Panamá a Venezuela en el vuelo humanitario, realizado este sábado 17 de octubre, con la finalidad de trasladar a ciudadanos panameños o residentes legales de ese país de cualquier nacionalidad, que por el cierre de operaciones aéreas, se habían quedado varados en Venezuela por las medidas asumidas ante el COVID-19.

La denuncia fue formulada por venezolanos que se encuentran varados en el país centroamericano y que poseen pasajes de regreso con esta aerolínea.

“En Panamá aun quedamos un grupo de por lo menos 500 venezolanos varados, que no fuimos incluidos en la lista de la Embajada de Venezuela en Panamá para los vuelos de Conviasa. Muchos de nosotros tenemos nuestros pasajes de regreso, porque nos quedamos varados aquí por el COVID-19. El punto es que hemos acudido a Copa Airlines, para que se nos permitiese regresar al país en los vuelos que han salido desde Tocumen y nos dicen que no tienen permiso. Solicitamos información en la Embajada venezolana en Panamá y nos dijeron que era así, que hasta que las autoridades no den permiso, no podemos regresar en un vuelo de Copa, sino anotarnos en una lista de espera y tomar un vuelo de Conviasa o de otra aerolínea a la que le aprueben la ruta. Esto es un absurdo”, explicó vía WhatsApp el venezolano Juan Carlos Calderón, quien se encuentra en ese caso.

De acuerdo a la data que manejan los venezolanos, un total de tres vuelos de repatriación desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía hasta la terminal internacional de Tocumen ha realizado la empresa Copa Airlines el 29 de agosto, el 12 de septiembre y el 17 de octubre, en el marco de vuelos de repatriación. “Todos esos vuelos han salido vacíos desde Panamá, perdiendo una gran oportunidad de poder regresar sin que nos represente un nuevo gasto”, explica Calderón.

Una fuente no oficial relacionada con Copa Airlines confirmó lo dicho por los venezolanos que esperan ser repatriados desde Panamá

“Las autorizaciones que ha recibido Copa Airlines por parte de la Cancillería de Maduro y del Instituto de Aeronáutica Civil (INAC), son exclusivamente para repatriar a ciudadanos panameños o personas de cualquier nacionalidad con residencia en Panamá desde Caracas, pero el tramo Tocumen – Caracas se hace vacío porque las autoridades venezolanas no han otorgado permisos transportar a ningún pasajero, desaprovechando una oportunidad valiosa que garantiza el regreso a sus hogares de estos venezolanos”, explica la fuente que labora en el Aeropuerto de Tocumen.

Los últimos vuelos de repatriación desde Tocumen, fueron 3 vuelos realizados con un permiso especial por Conviasa, el pasado 21 de septiembre, donde se repatriaron a 274 venezolanos: 88 hacia el aeropuerto de Valencia, 92 al aeropuerto de Maracaibo y 94 al Aeropuerto de Maiquetía.

Nadeska NoriegaVista_3

