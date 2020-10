Pelosi da ultimátum de 48 horas a la Casa Blanca para acordar un rescate #eeuu

La presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., la demócrata Nancy Pelosi, dio este domingo un ultimátum de 48 horas a la Casa Blanca para alcanzar un acuerdo sobre un nuevo paquete de estímulo de la economía con el fin de frenar los efectos de la pandemia de la covid-19.

«El tema es que 48 (horas) únicamente se refiere a si queremos hacerlo antes de las elecciones, que es lo que queremos», dijo Pelosi, en una entrevista con la cadena de televisión ABC News.

Y agregó: «Lo que decimos es que tenemos que congelar el diseño de algunas de estas cosas. ¿Vamos adelante con ello o no? Y cuál es el lenguaje. Soy optimista porque, de nuevo, hemos estado en un toma y daca sobre todo esto».

The Trump Administration must negotiate in good faith. They told us they would put a light touch on our most recent proposal for testing & tracing. Instead, they took a chainsaw to the proposal, cutting more than half of our proposal. #ThisWeek pic.twitter.com/UFpsfb5SP2

Preguntada sobre si los estadounidenses recibirán algún alivio económico antes de las elecciones del 3 de noviembre, la líder demócrata indicó que «eso depende de la Administración».

«Donde tenemos acuerdo, no lo tenemos todavía sobre el lenguaje, pero estoy esperanzada», apuntó Pelosi, quien manifestó su desacuerdo sobre el hecho de que el Gobierno quiera quitar del texto del pacto términos referidos a la pandemia.

A ese respecto puso como ejemplo que la Administración de Trump quiere sustituir palabras más contundentes como «requerimientos» por otras como «recomendaciones».

El subjefe del Gabinete de Pelosi, Drew Hammill, tuiteó el sábado que la presidenta de la Cámara Baja y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, habían hablado por teléfono durante una hora sobre el paquete de estímulo.

The Speaker and Secretary Mnuchin spoke at 7:40 p.m. by phone tonight for just over an hour. While there was some encouraging news on testing, there remains work to do to ensure there is a comprehensive testing plan that includes contact tracing and additional measures to…(1/3)

— Drew Hammill (@Drew_Hammill) October 18, 2020