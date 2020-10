Vizcarra no tiene autoridad moral para gobernar el país #perú

Ni encabezar la lucha anticorrupción, indica Víctor Andrés García Belaúnde.

“Si tú puedes cerrar un Parlamento y además te aplauden por hacerlo, qué no podrás hacer con un fiscal superior o provincial. Se puede alterar un poco la voluntad de lo que puede investigarse”

El exparlamentario y abogado Víctor Andrés García Belaunde manifestó que el Presidente, Martín Vizcarra, no tiene autoridad moral para gobernar un país, ni para encabezar una lucha anticorrupción. Dichas declaraciones las hizo en una entrevista para este medio, en el marco de lo desmentido ayer por la Unops al Mandatario.

El Presidente de la República, Martín Vizcarra, ha sido desmentido por La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), sobre la licitación que en el 2013 ganó el consorcio Obrainsa-Astaldi, cuando él ocupaba en cargo de gobernador regional de Moquegua. ¿Usted considera que nuestro Mandatario ha mentido al país?

Evidentemente que sí. Han salido varios desmentidos, sus declaraciones no han sido buenas. Ha tratado de decir una serie de cosas y ha sido muy complicado el desmentir la realidad.

¿Cuáles considera que son algunas mentiras del Mandatario?

Recordemos que él ha dicho, por ejemplo, que el estudio de mercado lo hacía la Unops y eso es falso porque dicho estudio lo hacía él, el precio referencial lo ponía él. Es decir, todo lo dicho por el Presidente es falso y en la Unops se han visto obligados a desmentirlo, por lo tanto el Presidente se hace más responsable de sus mentiras. Está mintiendo constantemente y eso es inaceptable para un Jefe de Estado.

AL PARECER HABRÍA VARIOS CONTRATOS

La realidad lo está desmintiendo (al Presidente) porque solo dijo que había firmado un contrato con Obrainsa cuando fue gobernador de Moquegua, pero lo que no había dicho es que había 22 contratos que él entregó a Obrainsa, cuando era ministro de Transportes.

INVESTIGACIÓN RÁPIDA

Se ha hablado mucho el tema vacancia últimamente, pero en este contexto, ¿considera que se deba dar la vacancia al Presidente?

La vacancia es un tema muy complicado. Yo diría que se tendría que hacer una comisión investigadora que actúe muy rápido, que en 30 o 60 días emita un informe y de acuerdo a ello tomar una decisión, porque están en juego la estabilidad política y moral del país. Nuestra moral pública no puede estar por los suelos.

Con lo que se ha dado a conocer ayer, ¿Qué opina de la moralidad del Presidente Martín Vizcarra?

Evidentemente el mandatario es pobre de calidad moral, de conducta personal. Todo esto lo lleva automáticamente a perder autoridad moral para gobernar un país y para encabezar la lucha anticorrupción, tema que hoy en día ya no tiene ningún sentido.

INVESTIGACIÓN

Usted investigó el caso Vizcarra cuando él fue gobernador regional en Moquegua ¿Qué nos puede decir respecto a su pesquisa?

Lamentablemente el Congreso no estuvo muy empeñado en seguir esa investigación. Yo descubrí lo de Moquegua porque me pareció una exageración que un hospital hecho por el gobierno del Presidente Fernando Belaúnde, en Moquegua, sea destruido 20 años después por un gobernador, para en el mismo lugar construir un hospital más moderno.

¿Tendría algo de malo o raro esa acción?

En nuestro país no suceden ese tipo de cosas. Ello se da en naciones como Estados Unidos, donde tumban un hospital para edificar otro. En el Perú no se suele hacer eso.

Lo que acá se hace es remodelar, ampliarlo, modernizarlo, pero no tirarlo abajo como lo hizo Vizcarra. Ese solo hecho ya es una torpeza.

¿Se encontró posibles hechos cuestionables en su investigación contra el Presidente?

En los inicios de la investigación nos dimos cuenta, primero, que salió la no reelección de los gobernadores, él pensaba ser reelecto y eso lo frustró un poco, por eso es que él adelanta las cosas, para que cuando se vaya, el 30 o 40% esté pagado, para poder cobrar, y ahora hemos visto que cobró, según Karem Roca, a través de su cajero.

¿En el Congreso cuál fue el contexto respecto a su investigación?

En ese contexto yo presenté una moción para investigar al Club de los Constructores, pero me parece que el Congreso se ha dormido un poco porque las investigaciones de esta naturaleza avanzan mucho más rápido en el Ministerio Público, cuando vienen procedentes del Congreso.

MINISTERIO PÚBLICO

¿Considera que el Ministerio Público debería empezar una investigación al Presidente?

No, el Ministerio Público se demora años. Tiene que ser el Congreso, para de acuerdo a eso evaluar si es importante una sanción al Presidente, que podría ser también una vacancia.

Horita no debemos promocionar una vacancia. Debemos promocionar una investigación, y de acuerdo a eso tomar una decisión.

¿La Fiscalía se demoraría mucho por tratarse de un Presidente o por otras razones?

El Presidente en el Perú es muy poderoso y Vizcarra lo es, porque ha logrado imponer su voluntad en muchas maneras y formas utilizando su cargo.

¿Cómo se refleja lo que usted menciona?

Recordemos que él ha cerrado el parlamento, igual que Fujimori el año 92. Y cuando se hace este tipo de acciones por negación fáctica, es porque tienes un poder atrás que te respalda, y Vizcarra lo sabía, por eso es que lo hizo.