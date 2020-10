Aprueban diputados Ley Federal de Derechos y la de Disciplina Financiera de Estados y Municipios #méxico

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y la Ley Federal de Derechos, que forman parte del paquete fiscal 2021.

Tras aprobados estos dos dictámenes, la presidenta de la Mesa Directiva, Dulce María Sauri Riancho, decreto un receso en la sesión y citó para este martes a fin de continuar con el desahogo de la Miscelánea Fiscal y la Ley de Ingresos, una vez que sean avaladas en la Comisión de Hacienda.

La Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios, que se avaló con 345 votos a favor, tres abstenciones y 49 en contra de la bancada del PT, permite a los estados reestructurar deuda de corto plazo, diferir pagos y destinar recursos presupuestales para enfrentar la crisis sanitaria y económica generada por la pandemia de covid-19.

De esta forma, se autoriza a las entidades federativas poder endeudarse sin contar con el aval del Congreso local, en caso de emergencia por desastres naturales o una crisis económica grave, por ejemplo, cuando la caída de sea del 5 por ciento del PIB.

Destaca en el dictamen que la reforma no pretende en ningún sentido exceder los niveles de endeudamiento de las entidades federativas, sino dar herramientas para un manejo de las finanzas públicas locales, generar infraestructura y fortalecer la hacienda pública local.

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Hacienda, la panista Patricia Terrazas, indicó que las medidas flexibilizarán las condiciones para el uso, contratación y reestructuración de deuda a corto plazo, con el fin de enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus y también crisis económicas.

Preciso que las entidades y municipios podrán diferir pagos de deuda hasta por un año, endeudarse en determinadas condiciones y ampliar el gasto corriente, para contratar personal de salud, pues se integra a la norma la definición de “emergencia o contingencia sanitaria”.

Durante el debate, el legislador del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, se manifestó en contra del dictamen y argumentó que los estados y municipios están quebrados y tienen deudas impagables, por manejo financiero irresponsable, aunado a que no quieren “apretarse el cinturón” con medidas de austeridad.

El priista Fernando Galindo, quien presentó una reserva que fue rechazada, alertó sobre los riesgos de flexibilizar los “candados” en materia de disciplina financiera de estados y municipios.

Advirtió que la posibilidad de renegociar deudas de corto plazo podría generar una “bomba” para los gobiernos que sean electos para iniciar funciones después de 2021.

“Lo que le va a pasar a estos gobiernos de transición es que les van dejar una bomba de deuda de corto plazo a las nuevas administraciones al 31 de diciembre del próximo año y me parece que eso no va ayudar mucho”, puntualizó.

Sin embargo, los diputados de Morena, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, se manifestaron a favor, al considerar que si bien, la norma es de corto alcance, dará un respiro financiero a las entidades y municipios.

La priista Erika Sánchez, por su parte, comento que esta reforma solo será una solución temporal, un paliativo para las grandes necesidades en materia sanitaria que están enfrentando los estados. “Creemos que esta reforma no es suficiente para que los estados y municipios enfrenten la pandemia y la falta del dinamismo económico.

Dijo que no se puede permitir que se caiga en la irresponsabilidad en la que está incurriendo el gobierno federal al no proveer de lo necesario a los estados y a los municipios, para enfrentar la crisis económica por la pandemia.

Los diputados también avalaron con 263 votos a favor, 130 en contra y 3 abstenciones la Ley Federal de Derechos.

Se deroga de la exención en el pago de derechos por servicios migratorios cuando visitantes extranjeros, sin permiso para realizar actividades remuneradas, ingresen al territorio nacional por vía terrestre y su estancia en el país no exceda de siete días, referida en el inciso a) de la fracción II del artículo 11 de la Ley Federal de Derechos.

Contemplan un cobro de derechos adicional cuando se requiera que los pasaportes ordinarios sean expedidos por causas de emergencia, mismos que se emitirán a los interesados que no agendaron con oportunidad una cita para la realización del trámite y que necesitan salir del territorio nacional por emergencia médica, académica, laboral o de protección consular.

La diputada Patricia Terrazas Baca explicó que en la reforma sobre acreditamiento de derechos mineros, se establece un esquema transitorio para flexibilizar el mecanismo que permita al sector minero transitar de forma gradual a la eliminación del acreditamiento.

Además, dijo, se reducen las cuotas para los derechos del espectro radioeléctrico previstas en el artículo 244g; se reducen las cuotas para la explotación y aprovechamiento del espectro radioeléctrico destinadas a servicios móviles previstas en el artículo 244g, tomando como base las previstas para los artículos 244b y 244d.