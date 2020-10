El S&P Lima General pierde en septiembre más de 700 puntos ¿Dónde más podemos invertir? #perú

Aunque afortunadamente el índice S&P Lima General se mantiene muy lejos de los peores momentos de abril, este último mes de septiembre ha perdido más de 700 puntos, y quizás algo tengan que ver el cerco judicial al círculo del Presidente Vizcarra y las malas cifras del país en cuanto a las muertes por coronavirus.

Aún así debemos tener en cuenta que no tenemos porqué limitarnos a las bolsas de valores locales o nacionales, ya que si el valor que nos interesa se encuentra en el extranjero ¿Por qué no operar en ellas?

Las bolsas de valores más importantes del mundo

Las bolsas más importantes del mundo se encuentran lógicamente localizadas en los países más ricos del mundo, y dentro de ellos en algunas de las ciudades más icónicas. Estas son las que más capitalización atraen a día de hoy;

La Bolsa de Nueva York, conocida popularmente como Wall Street, es el mayor mercado de acciones del mundo, tanto si nos atenemos al número de empresas inscritas como al nivel de intercambio monetario, y eso es porque atrae inversores de todo el mundo. Aproximadamente un tercio de su volumen de transacciones es de empresas no estadounidenses.

El NASDAQ es otro de los mercados de valores más grandes del mundo, y también es un mercado radicado en los Estados Unidos. En este caso además se trata del mercado electrónico automatizado más grande del mundo, y está compuesto por tres índices; el Nasdaq 100, el Nasdaq Composite y el Nasdaq Biotechnology.

La tercera bolsa de valores más importante es la Bolsa de Tokio, que además es el mercado de valores más importante de Asia, una zona del planeta que lleva unas décadas experimentando un importante crecimiento por lo que cabe esperar que su importancia se mantenga como hasta ahora o incluso aumente.

Y no podía faltar en esta lista la Bolsa de Londres, la que fue y es la ciudad financiera por excelencia tiene una de las bolsas más antiguas del mundo oficiosamente, aunque oficialmente fue fundada en el año 1801.

La quinta y la sexta posición la ocupan las bolsas de Hong Kong y de Shangai respectivamente, ambas ubicadas en la República Popular China, lo que da fe de la importancia que está cobrando el gigante chino en el mundo.

Formas de operar con acciones en cualquier lugar del mundo

Ante la pregunta ¿cómo operar acciones? no podemos ofrecer una sola respuesta, ya que no es lo mismo operar mediante trading online de acciones con CFDs que comprar y vender valores en bolsa. En el trading con CFDs el trader no estará comprando la acción con la que opere -una fracción de la empresa al fin y al cabo- y por lo tanto podrá colocarse en corto para generar beneficios si el precio de la acción baja -algo que no puede hacerse con la compraventa de acciones en un mercado de valores – o en largo, posición que generará beneficios si la cotización del valor es ascendente. Además el capital necesario para empezar a operar es sustancialmente menor que al operar en bolsa por el hecho de operar apalancados, lo cual quiere decir que una parte de la posición lo cubre el capital del trader y otra parte que dependerá del nivel de apalancamiento utilizado lo cubre la firma del bróker, lo cual implica la posibilidad de mayor rentabilidad pero también lógicamente de pérdidas bastante elevadas, a más apalancamiento mayor riesgo asumirá el trader.

Otro factor importante a tener en cuenta es que si las acciones ya son un mercado volátil en condiciones normales, en situaciones completamente anormales como las actuales la volatilidad –y por lo tanto el riesgo- se dispara, siendo además sus efectos potenciados por el uso de apalancamiento. Un trader que se posicione en corto también debe considerar que las acciones suben y bajan durante las sesiones de trading pero un mercado en desplome no es lo corriente y por tanto la posibilidad de bruscos movimientos de los precios a la contra es muy real, con el riesgo para el capital que ello supone.

Por otro lado está la inversión en bolsa clásica, que proporciona propiedad sobre una pequeña parte de la empresa de la cual se hayan adquirido títulos, pero que puede llegar a ser poco flexible a la hora reconvertir las acciones en líquido de nuevo si el precio de la acción baja, ya que si esto sucede el inversor deberá o bien vender y asumir pérdidas o bien esperar a que el precio se recupere de nuevo.

Se puede concluir entonces que no hay una forma ideal de operar con acciones, todo dependerá de los riesgos que un inversor pueda y quiera asumir y por supuesto de los conocimientos y experiencia que se tenga en según qué campo de juego, un trader profesional con un perfil arriesgado quizá se decante por la volatilidad que el trading online puede ofrecerle –teniendo en cuanta que a más volatilidad más riesgo para el capital- y un inversor más conservador quizá prefiera resguardarse en la compra de valores refugio, mantenerse en líquido por lo que pueda pasar o buscar inversiones más conservadoras en la bolsa.