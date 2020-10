Gobernador de Nueva Esparta realiza gira “Cruzada por la Salud” en distintos hospitales

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES¡ La SALUD siempre ha sido mi prioridad, así lo hemos demostrado con la “CRUZADA POR LA SALUD”, con la rehabilitación y mejoras de ambulatorios, entrega de equipos e insumos médicos a los diferentes centros de salud, a pesar de las trabas del régimen siempre estamos dando respuestas a las verdaderas necesidades. Gira Administrativa/Política Mañana lunes 19/10/20: 1- Inauguración de la Sala de Triaje Respiratorio, Hospital de Salamanca. 2- Entrega de insumos de Bioseguridad a todos los ASIC del estado. 3- Jornada de MOVIL SALUD para mujeres. Sede de Satebne. Próximamente FUNSONE. Calle San Rafael. #NuevaEspartaNosUne