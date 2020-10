Recobrarás tu independencia para elegir el camino correcto en tu vida. Así lo decreta el horóscopo de hoy 20 de octubre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 20 de octubre de 2020

Deja que todo fluya naturalmente a tu alrededor. La paciencia y la perseverancia te guiarán a lograr aquello que tanto deseas. Es el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tu magia personal y encanto brillan y te llevarán a conquistar a los más duros corazones. Expresa tus verdaderos sentimientos sin temor a que te rechacen, lo importante es amar sin condiciones. Aplica técnicas de visualización creativa para todo lo que quieras obtener en la vida. Números de suerte: 11, 7, 20.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Encuentros con gente de tu pasado te traerán éxito. Sigue tu instinto al máximo y apuesta todo a lo que sabes y puedes hacer. Es hora de poner en juego tu astucia en el mundo de los negocios y en lo personal. Viajes, conferencias y actividades culturales se encuentran bien aspectados. Números de suerte: 21, 18, 4.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Entierra todo lo triste del pasado y ábrete a una nueva vida de bendiciones. No permitas que gente tóxica afecten tu aura, tu ambiente, tu espacio. Toma la iniciativa en todo y no te dejes manipular por los que dicen quererte y solo buscan aprovecharse de ti, Géminis. Números de suerte: 4, 39, 16.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Oye, pero no comentes lo que otros te han revelado en secreto. Te enfrentarás a personas poco responsables, problemáticas e irritantes especialmente en tu área de trabajo. Aplica dulzura, comprensión y tolerancia y lo vencerás todo. No discutas por religión o política. Números de suerte: 29, 21, 16.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Evítate problemas no comentando lo que te han revelado. Tu salud se coloca ahora en el primer lugar. Date tratamientos de belleza y anímate y cuídate un poco más. Descansa y planifica lo que quieres lograr en tu vida para que puedas ir dando un paso más hacia tu futuro. Números de suerte: 9, 50, 41.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Regálate tiempo para disfrutar de un momento romántico con alguien muy especial. Disfruta de las cosas que te gustan y demuestra lo que tu corazón siente a todos los que en verdad te quieren. Utiliza tu imaginación para embellecer tu hogar o tu lugar de trabajo. Números de suerte: 18, 2, 45.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Trabaja, lucha, pero saca tiempo para ti y para tu pareja. Tu salud se encuentra ahora mejor aspectada, pero debes de continuar vigilándola muy de cerca. Sigues ganando corazones con tu encanto personal. Proponte metas aparentemente imposibles, que las vas a lograr. Números de suerte: 5, 30, 4.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tienes muchas cosas pendientes y otras que son de tu inmediata atención, pero no te desesperes que no sacarás nada positivo con perder la calma. Tranquilízate que todo saldrá a la perfección si te organizas. Los nervios terminarán acabando contigo si no haces algo ahora para controlarlos. Números de suerte: 7, 30, 12.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Estarás hoy más espiritual y psíquico. Haz labor de caridad y gana karma positivo. Un romance secreto florece y tus más bellos sentimientos se resaltan. Los lazos afectivos se fortifican como nunca antes. El amor te ronda, pero de una manera muy sútil, sin hacer mucho alboroto. Números de suerte: 7, 44, 39.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Profundiza en tu propio ser y analiza tu vida. Encontrarás una serie de errores cometidos una y otra vez. Se impone que aprendas. Sal de todo lo que te obstaculice o te perjudique. No cargues con cruces ajenas. Por decepciones y viejas heridas no te cierres al amor. Números de suerte: 15, 8, 49.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Algo que esperas con loca ansiedad, llega. La mala suerte se aleja. Resolverás serios problemas a familiares. No darás abasto a las demandas de aquellos que confían en ti. Escucha atentamente los comentarios y las críticas de otros, pero decide según te dicta tu corazón. Números de suerte: 34, 15, 2.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La familia se unirá más a ti y se resolverán problemas que de alguna manera los mantenían distanciados. Es un día de recuperación emocional. Se enfatizan las nuevas relaciones. Brillas y te destacas como nunca antes en lo que esté relacionado con tu trabajo o profesión. Números de suerte: 18, 8, 25.