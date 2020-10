“Maduro no es un destino, es un accidente en la historia de Venezuela”

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, señaló este lunes que Nicolás Maduro “no es un destino, es un accidente en la historia de Venezuela”.

“Nuestro objetivo tiene que ser tener elecciones libres. Hay algunos que creen que esto sólo se resuelve con una intervención militar, no, esto tiene que resolverse con la fuerza del pueblo venezolano”, indicó.

Destacó que las elecciones que están convocando para el 6 de diciembre no son democráticas y apuntó que no coincide en denominar que la estrategia de la oposición es abstencionista.

“La observación internacional es absolutamente necesaria. La Unión Europea no vino porque se dieron cuenta que el régimen de Maduro no es serio. No hay democracia sin partidos políticos”, sostuvo.

Florido resaltó que la Asamblea Nacional actual “no pierde vigencia hasta que se hagan unas elecciones libres”.

“Yo creo que la AN tiene que convocar una elección parlamentaria y presidencial para el año que viene con la participación de todos los sectores, y con la observación y apoyo de la ONU, OEA y UE”, dijo.

A su juicio, la vía de la negociación que se podría abrir a futuro “sería una negociación para pensar en la Venezuela para los próximos 20 o 30 años. Entendiendo que Nicolás Maduro no puede seguir en el poder”.

“Para lograr un cambio en Venezuela todo el mundo tiene que hacer concesiones”, expresó en entrevista ofrecida al periodista Vladimir Villegas.

Además acotó que Claudio Fermín “no existía en este proceso, lo metieron para validar las elecciones”, mientras Timoteo Zambrano “no tiene ni el posicionamiento ni la credibilidad a nivel nacional para imponer una política”.

De igual forma, manifestó que a Henri Falcón le dijeron que no fuese a las elecciones del 20 de mayo porque no tenían garantía, ni observación internacional, “y lo que hizo fue decir que hubo fraude y que le robaron las eleccione, por lo tanto, si él le dice que hay que votar a los venezolanos la cosa es al revés. Ya demostró que es un equivocado en la política”.

Sumarium