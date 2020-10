Margarita | Activistas protestan por falta de equipos para atender a pacientes con cáncer

Margarita.- En horas de la mañana de este lunes 19 de octubre, Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, activistas sociales, junto a médicos y enfermeras, se concentraron en la parte externa del Hospital Luis Ortega de Porlamar, principal centro centinela de la isla de Margarita, para denunciar las carencias de equipamientos médicos para la atención a los pacientes oncológicos y de COVID-19.

Lamentaron que en el principal centro asistencial de Nueva Esparta cada día muera un paciente o un personal de salud y no existen estadísticas reales de lo que sucede, motivado también a la falta de equipos de bioseguridad y medicamentos para atender a los pacientes y al mismo personal sanitario.

«Lamentablemente, en Venezuela todos los hospitales están carentes de insumos, no hay tratamiento para pacientes oncológicos. Estamos sufriendo graves problemas sanitarios», expresó Maureen Calderón, coordinadora regional del Frente Amplio de Mujeres de Nueva Esparta.

La vocera afirmó que, actualmente, en dicho hospital no hay ni siquiera para operar de ninguna patología a las personas y tampoco hay suficiente personal de salud, debido a las muertes que se han registrado de médicos y enfermeras, a causa del COVID-19.

Por su parte, Lidici Gómez, personal de enfermería, detalló que en este centro hospitalario no hay ni para realizarle al paciente rayos X, ni exámenes de laboratorio. «Los pacientes deben acudir al sector privado y todo está en precios dolarizados. Una tomografía cuesta hasta 180 dólares, entonces nos preguntamos con qué salario se pueden costear estos gastos médicos, cuando el venezolano si apenas cobra dos a cuatro dólares quincenal. La gente se está muriendo y no solo por cáncer de mama, sino también por COVID-19, ya que una radiografía de tórax cuesta hasta entre 15 y 20 dólares, y los pacientes no cuentan con estos servicios en el hospital, porque todo está dañado», dijo.

Exhortaron al Gobierno nacional a dotar a los hospitales, así como garantizar sueldos acordes a la inflación que arropa a Venezuela.

Lisbeth MiquilenaOriente

