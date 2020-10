Parque del Este abre sus puertas al público el martes #20Oct

Caracas.- El Parque del Este abrirá sus puertas al público a partir del martes 20 de octubre, luego de haber permanecido cerrado 7 meses a causa de la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19.

De acuerdo con el anuncio emitido por el gobernante Nicolás Maduro, en el marco de la 3era fase de flexibilización, a partir de la semana del 19 al 25 de octubre, podrán abrir sus puertas los parques de diversiones y temáticos.

El horario de atención al público será los lunes desde las 6:00 am hasta las 9:00 am; y de martes a domingo desde las 6:00 am hasta las 2:00 pm.

Según lo explicado por Maduro el domingo 18 de octubre, los sitios que recibirán al público, deberán llenar solamente el 40 % de la capacidad de su aforo. Esto significa que el Parque del Este recibirá 1.200 personas diariamente.

Según lo explicado por la cuenta Caracas Corre, solo podrán ingresar 150 vehículos, así como el acceso peatonal a 600 personas que podrán ingresar por la entrada que está frente a la estación del metro Miranda. No podrán ingresar personas ni carros por el estacionamiento 2, que está frente al Museo de Transporte.

LEE TAMBIÉN Conoce en qué horario abrirán las playas durante la semana de flexibilización

Todos los usuarios deben cumplir con las medidas de bioseguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Actividades permitidas

Caminatas

Trote

Observación y esparcimiento

Picnic

Yoga y actividades a fines (con un distanciamiento de 1,5 metros).

Paseos en botes (1 usuario en los botes de capacidad para 2 personas, 2 usuarios en los botes de capacidad para 4 personas)

Bailoterapias (Las organizaciones deportivas deben demarcar la delimitación entre personas de 3 metros y obligatoriamente deben cumplir con el uso de caretas protectoras)

Cumpleaños y reuniones en kioscos piñateros (máximo de 12 personas)

¿Qué no se puede hacer?

El ingreso a las cachas deportivas así como a espacios abiertos para actividades de contacto físico (básquet, fútbol, béisbol, entre otros deportes), queda restringido.

Lenys VargasGran Caracas

Lenys VargasGran Caracas