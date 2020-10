Salchichas con hojaldres

Antes de preparar la receta quiero regalarle una curiosidad:

Nuestra receta lleva un ingrediente por todos conocido, el hojaldre. Esta masa compuesta por múltiples capas se elabora con harina y mantequilla. Su descubrimiento fue fruto de la cabezonería y el cariño de un aprendiz de pastelero francés en 1645, se llamaba Claude Gele. A su padre enfermo el médico le había recomendado una dieta rica en agua, mantequilla y harina.

Gelé, el hijo pensó en crear una masa que llevara dos de estos ingredientes para ofrecersela a su progenitor. El dueño de su panadería le advirtió que mezclar harina y mantequilla no lograría nada apetecible. Sin embargo Gele no desistió. Amasó su masa la plegó sobre sí misma y la dejó reposar, la volvió a amasar y la dejó reposar y después de varios reposos la horneó. El resultado fue que aquella masa creció y se dividió en múltiples capas, había nacido el hojaldre.

Ingredientes para unas 16 unidades

1 rollo de masa de hojaldre congelada

Salchichas (tipo cóctel o grandes)

8 lonchas de queso

1 huevo

Preparación

1- El hojaldre para tenerlo a punto lo dejamos la noche anterior en la nevera, o varias horas a temperatura ambiente (si se te ha olvidado dejarlo en la nevera). No intentes descongelar el hojaldre en el microondas, no vale la pena. La masa de hojaldre está elaborada con mantequilla y el microondas ‘deshidrata’, así que no es adecuado para descongelar texturas tan delicadas.

2-Precalentar el horno a 180 grados y preparar una bandeja de horno cubierta con papel vegetal o sulfurizado. Cortar el hojaldre en 7 u 8 tiras finas largas, luego corta por la mitad. Las salchichas las partimos por la mitad o tres partes según la longitud que tengan.

3- Colocar los hojaldres de salchichas sobre la bandeja de horno. Batir ligeramente el huevo y pintar cada porción con una brocha de silicona, de esta forma luego tendrá un color más dorado.

4-Hornear durante 15 minutos a 180 grados más cinco de reposo en el interior del horno.

Listos para servir, el hojaldre tiene una textura delicada se debe consumir. en unas 24 horas, de otra forma tiende a reblandecerse. Sin embargo puedes congelarlo sin problemas.

5- Cortar las lochas de queso en tres partes también. Colocar el trocito de queso envolviendo cada porción de salchicha, a continuación enrollar la salchicha en una de las tiras de hojaldre. Haremos esta misma operación con todas las salchichas, primero envolverlas en queso luego enrollar con el hojaldre.

6- Hornear durante 15 minutos a 180 grados más cinco de reposo en el interior del horno.

