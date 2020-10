10 trancas se generan al día por falta de gas doméstico en Sucre

Carúpano. – 10 trancas se generan al día por falta de gas doméstico en el estado Sucre. Los municipios: Bermúdez, Sucre, Ribero, Arismendi, Valdez y Cruz Salmerón Acosta, son los que más contabilizan manifestaciones públicas en demanda del carburante donde habitantes denuncian no recibirlo desde hace dos, tres y seis meses.

Este martes 20 de octubre, se reportaron cierres de vías en los sectores: Caiguire, El Pozo, Las Pepitonas, Avenida Gran Mariscal y Universidad en Cumaná, por la carencia de los cilindros. Habitantes alegan que pagan las bombonas a los consejos comunales y no reciben respuestas.

«Tenemos tres meses esperando la venta de los cilindros . Las autoridades llegan a los cierres nos dicen que nos van a vender y no lo hacen, pero ellos no cocinan con leña porque para sus familias si hay gas», expuso la vecina Yaneth González.

Consecuencias

La falta de gas doméstico se extiende a los quince municipios de la entidad trayendo como consecuencia la tala indiscriminada de ciudadanos que buscan opciones de cocinar en fogones rudimentarios con carbón o leña a lo qué denominan «gaspalito». Además, de la implementación de fogones comunitarios en apartamentos como: Augusto Malave Villalba y Manuel Salvador Salinas en Carúpano .

«Primera vez en sesenta años qué tengo de vida que me toca está situación de cocinar de forma compartida con mis vecinos y a leña. En la urbanización Augusto Malavé, tenemos dos meses sin gas», explicó Luis Farías.

La falta del combustible también afecta a instituciones sin fines de lucro, en esa lista se encuentra Caritas Carúpano, quienes tienen tres meses sin gas doméstico dejando cien personas sin alimentos.

«A la caridad también nos tocó la falta del carburante, aunque actualmente no tenemos los comedores de los peregrinos abiertos por la pandemia, aquí diariamente comen 100 personas entre colaboradores, personal médico y ayudantes. Hemos optado por comprar diariamente leña en bolívares doscientos en efectivo», narró el director de esa institución, padre Jesús Villarroel.

Entre las alternativas para cocinar que usan los habitantes de este estado oriental también están las cocinas eléctricas, las cuáles aumentaron sus precios en 50%, después que su demanda se aceleró.

«Me vi obligada a comprar una cocina eléctrica de una hornilla en quince dólares, no es igual a tener gas doméstico, pero me resuelve siempre y cuando no sé vaya la luz, situación que ocurre a diario y así están buscando votos para las elecciones de diciembre, estamos en una crisis no sólo económica sino de servicios», aseveró la ama de casa, Carmen Farías.

En Cumaná habitantes optan por realizar fogones comunitarios ( Foto cortesía habitantes)

Yesenia GarciaOriente

