Amazonas | Niña indígena pierde ambos brazos al caerle un cable de alta tensión

Ella es Naila Camico una hermosa niña Indigena de 7 años de edad y sus padres. El Jueves 08-10-2020 sufrió un terrible accidente, consecuencia de la caída de un cable eléctrico de alta tensión la niña sufrió quemaduras graves en un 63% de su cuerpo, perdiendo ambos brazitos, perdió el poder acariciar a sus padres pero no las ganas de vivir. En nombre de la familia Camico González estamos eternamente agradecidos con la Directiva Nacional de @pr1merojusticia @edinsonferrer @julioaborges @juanpguanipa @paoladealeman @pj_amazonas y queremos elevar la petición de ayuda a todas las Organizaciones políticas, no políticas, ONG, fundaciones, las Iglesias y toda aquella persona que quiera aportar un granito de arena con esta preciosa niña que se encuentra recluida en la UCI del hospital Dr José Gregorio Hernández de la ciudad de Puerto Ayacucho Estado Amazonas, ante manos mil gracias. WhatsApp +584167891331