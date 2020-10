Apelación sobre libertad de Uribe se decidirá el 6 de noviembre

Para el próximo 6 de noviembre quedó citada la audiencia en la cual el juzgado 4 penal del circuito decidirá si mantiene o tumba la decisión de la juez 30 de control de garantías que ordenó dejar en libertad al expresidente y exenador Álvaro Uribe Vélez.

La audiencia se iniciará a las 8 y 30 de la mañana, cuando el juez definirá si acepta o no la apelación que hizo en este proceso la parte civil –el senador Iván Cepeda, el exfiscal Eduardo Montealegre, y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo– contra la decisión de levantar la medida de aseguramiento domiciliaria que pesaba contra Uribe desde el pasado tres de agosto.

La libertad de Uribe fue ordenada el pasado 10 de octubre, pues la juez 30 de control de garantías determinó que no podía haber una medida de aseguramiento en su caso ya que en su proceso no ha habido aún imputación. Según la juez, como su proceso pasó de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General, y pasó de ser llevado por el viejo sistema y ahora se tramita por el sistema penal acusatorio, no se podían equiparar las etapas que se habían surtido en la Corte con las que ahora debe surtir la Fiscalía.

La juez no aceptó el argumento de las víctimas del caso, que señalaron que se debía considerar que la indagatoria que la Corte hizo contra Uribe, con la cual había resuelto su situación jurídica y ordenado su detención, se debía equiparar a la imputación de cargos que se hace en el nuevo sistema.

Para la juez, esos dos momentos procesales no son equiparables y, por lo tanto, la detención de una persona en el sistema penal acusatorio solo puede darse después de que la Fiscalía supera la imputación de cargos, y solicita esa medida de aseguramiento ante un juez.

Las víctimas del proceso apelaron esa medida porque, según dijeron en la audiencia pasada, a su juicio se debía mantener en firme lo que ya había actuado la Corte Suprema de Justicia, señalando que aunque el caso cambió de sistema, tanto el viejo como el nuevo sistema acusatorio podían armonizarse.



Según el abogado de Iván Cepeda, por ejemplo, hay jurisprudencia que permite asegurar que puede existir une equivalencia entre la indagatoria que ya cumplió la Corte y la imputación de cargos.