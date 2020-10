El congresista Javier Mendoza pide no ser cómplices de la corrupción #perú

El Congresista de Unión Por el Perú, Javier Mendoza fue consultado acerca de la posible vacancia del presidente Vizcarra, como también sobre la recolección de firmas para una posible segunda moción de censura.

En una entrevista con Exitosa, el congresista Javier Mendoza, señaló que se espera, alcanzar a completar las 25 firmas que faltan, ya que hasta el momento 7 bancadas mostraron su apoyo y se espera a las demás agrupaciones que faltan.

Aseguró que “el presidente Vizcarra no tiene autoridad moral, no gobierna en los términos ético, ni decoroso, por ello no puede continuar frente al manejo de la nación por su falta de idoneidad”.

Además, enfatizó, que “existen pruebas para impulsar esta acción, pero es necesario que esto sea llevado por un juicio político” y ratificó que el presidente de la República tiene acusaciones muy graves.

Por otro lado, al ser consultado sobre el caso de Edgar Alarcón, partidario de su agrupación, enfatizó que no existe comparación entre las denuncias de ambos personajes, pero aseguro que no defiende a nadie, y que es necesario que los políticos busquen la verdad más no apañar la corrupción.